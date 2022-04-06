益得攜中國海思科開發新劑型新藥 本季展開一期試驗

益得 (6461-TW) 今 (6) 日宣布，與中國海思科醫藥集團 (002653-SZ) 合作開發的新劑型新藥，通過中國藥品監督管理局 (NMPA) 核准，最快本季在當地展開一期臨床試驗、啟動收案。

益得與海思科 2019 年便展開合作，經歷兩年時間完成 MDI(定量吸入劑) 劑型的處方開發，並在去年第三季進行產品製程放大、同年第四季完成臨床批次生產後，今年第一季向中國提出臨床申請，最快本季開始收案。

此開發案中，益得已取得 3500 萬元收入；雙方也展開另一項新劑型新藥的前期委託開發作業，該產品為複方 MDI 產品，目前完成三種不同比例的處方設計與開發，去年第二季完成小批量試生產，並進入產品優化與處方篩選最終階段，有望在今年進行批量試生產。

據統計，2030 年全球吸入劑市場將達 1.5 兆元，2020-2030 年複合成長率約 5%，其中 MDI 吸入劑成長最快，由於 MDI 吸入劑製造需要結合醫材與藥品，目前全球符合美國規範 MDI 吸入劑的公司，除了益得以外，全球僅有 9 家左右，且可以與客戶進行合作共同開發新劑型的公司更少。

益得廠前身為諾華在台工廠，由益得併購後，投資 25 億元打造符合歐美規範的呼吸道吸入劑廠房，成為亞洲少數符合 MDI 吸入劑製造與研發能力的供應商，同時承接 CDMO 訂單、共同開發新劑型產品。