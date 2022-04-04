〈Q2產業景氣展望〉生技新藥各擁題材 拚完成臨床、爭取藥證

新藥股第二季有望捎來好消息，高端疫苗 (6547-TW) 與太景 - KY(4157-TW) 正在執行的臨床試驗邁入尾聲，尤其高端新冠疫苗參與世界衛生組織 (WHO) 團結試驗數據結果備受關注，另外智擎 (4162-TW) 胰臟癌新藥安能得中國藥證也有機會到手，營運貢獻達上億美元。

高端疫苗去年獲得 WHO 及哥倫比亞、馬利、菲律賓三國贊助，加入團結試驗疫苗 (Solidarity Trial Vaccines) 計畫，並執行新冠疫苗國際臨床三期試驗，並已收上萬名受試者。

根據 WHO 解盲標準需要達到兩項條件，分別為收到 150 名確診者，以及符合 WHO 針對變異株提出的最新審查認證標準，據悉，該試驗有機會 4 月初收完確診者並進行解盲。

高端認為，全球新冠疫情仍處於供不應求狀態，市面上許多疫苗仍具副作用，缺乏安全、有效的疫苗，公司開發的新冠疫苗在國際組織支持下，有望搶攻國際市場，除了已與中南美洲、大型國際機構洽談訂單外，若 WHO 團結試驗數據正向，將進一步擴大疫苗訂單量。

同樣在執行臨床試驗的太景 - KY，第二季也有望完成抗流感病毒新藥 TG-1000 中國二期試驗。其試驗共在 30 個中心招收 202 名患者，已於 2 月初完成收案，預計整理數據時間需要 3 個月以上。

太景預期，臨床試驗正在進行數據整理，尚待鎖庫、解盲及統計分析，待數據較為明朗後，將同步啟動海外市場開發與授權。

智擎旗下胰臟癌新藥 ONIVYDE (安能得) 已在歐亞地區銷售，透過授權合作夥伴 Ipsen 負責申請中國藥證，該藥證已進入實質審查階段，有機會第二季完成審查，待取得藥證後，會先布局自費市場，預計需要一年半時間申請當地醫保 (如同台灣健保)。

據了解，智擎胰臟癌新藥自費藥價約 3 萬美元，中國每年約有 7.5 萬名病患，若順利搶下當地 1% 市占率，營運貢獻至少 2.25 億美元。