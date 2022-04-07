國璽幹細胞與精準生技組策略聯盟 拓展再生醫療細胞產品

國璽幹細胞 (6704-TW) 今 (7) 日宣布，與精準生技簽署策略聯盟協議，看準特管辦法商機，未來雙方將合作開發再生醫療相關細胞產品，並提升國際能見度。

國璽幹細胞聚焦在幹細胞新藥開發，具備研發細胞治療與製造能力，並透過技術自主開發與結盟產學研醫的合作模式下，取得多款細胞治療新藥專利，目前共有 4 款幹細胞新藥正在進行國內外臨床試驗。

生產製造方面，國璽在旗下 PIC/S GMP 細胞製劑藥廠，建立細胞藥物製程、細胞藥物檢測、細胞冷鏈倉儲等平台，以模組化生產管理方式，垂直整合各平台資源，除了協助許多再生醫療公司，更進而推動再生醫療產業生態系統。

精準生技則是前衛福部食藥署署長葉明功所創立，葉明功在署長任內成立再生醫學諮議小組，修訂多項臺灣細胞治療相關法規，創立精準生技並擔任公司董事長後，也將 2 項項免疫細胞產品，推進至臨床試驗。

精準生技目前與國內超過 12 家醫療院所申請特管辦法，並在治療胰臟癌、肝臟癌以及肺癌上有正面成果，旗下 PB101 也是台灣首個以異體免疫細胞進入臨床試驗的產品。

國璽幹細胞表示，與精準生技都著重細胞藥物開發，雙方成為策略聯盟後，預期將會整合出更多元的細胞產品及服務，同時藉由資源整合，積極規劃國際市場並增加國際能見度。