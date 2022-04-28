外資大買聯電5.8萬張 調節航空雙雄

台股今 (28) 日大漲 116 點，反彈站回 16400 點，三大法人合計賣超 156.29 億元，外資連 5 日賣超，持續減碼金融股，反手賣超航空雙雄逾 2.4 萬張，但大買聯電 5.79 萬張，並敲進面板雙虎。

三大法人中，投信力守多方連 12 買，今買超 6.85 億元，外資賣超 158.5 億元、自營商賣超 4.67 億元，期貨方面，外資淨空單略減至 11732 口。

外資今日持續撤出金融股，賣超新光金 4.2 萬張，永豐金 7183 張，元大、合庫、富邦皆超過 5000 張；賣超航空雙雄華航、長榮航分別 1.3 萬與 1.1 萬張；電子股，賣超金寶、仁寶、欣興 1 萬張，旺宏 9043 張。

外資買超標的以聯電居冠，大買 5.7 萬張，並回頭買超面板雙虎友達、群創，分別 2.1 萬、1.9 萬張，化工股也是今日外資布局重點，買超台聚、亞聚、國喬、台肥都超過 3000 張。

投信則大賣面板股，賣超第一名是友達 1.2 萬張，其次是景碩 2058 張、全新 1819 張，大成鋼、世界、金居、漢磊、中鋼、優群、茂達等。

投信買超則以安集最多達 1929 張，其次買超聯電、金像電，分別 1673、1398 張，敲進啟碁、神準 1025 與 944 張，另外還包含智易、智原、長榮航等。