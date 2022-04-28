WTO警告：經濟碎裂化恐使全球GDP縮減5%

據報導，世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 在週三 (27 日) 表示，全球經濟碎裂化 (fragmentation) 和全球貿易倒退，將使各國更容易受到自然災害和致命疾病爆發所帶來對生產的衝擊，長期來看，全球經濟成長恐因此縮減 5%。

烏克蘭是小麥、葵花油等出口大國，俄羅斯不僅盛產小麥，也生產多種化肥原料。在俄烏戰爭爆發後導致相關運輸遭受阻礙，使價格飆升。西方國家對俄羅斯實行嚴格金融制裁，孤立了俄羅斯當局。同時，在中國實行嚴格清零政策下，上海等商業中心封城，更加劇了全球供應鏈問題。

伊衛拉在美國國家對外貿易委員會 (National Foreign Trade Council) 主辦的一次活動中表示，經濟學家預估，從長遠來看，全球經濟碎裂化可能會使全球 GDP 縮減 5%。

她指出，更高的交易成本和國際收支困境將加劇虧損，也將使氣候變遷、俄烏戰爭導致的全球糧食供應短缺和化肥市場等問題變得更加難以解決。

UPS International 總裁 Scott Price 曾表示，全球企業所仰賴的供應鏈正面臨多年來最嚴重的危機，跨國零售商和製造商如今開始大力推動供應鏈的區域化。

烏克蘭和俄羅斯是歐洲主要大宗商品和能源供應國。英國國家經濟和社會研究所 (NIESR) 估算，俄烏危機拖累經濟成長並推升物價，可能使全球今年的國內生產毛額 (GDP) 損失 1 兆美元 (約 1%)。此外，今年全球通膨率可能因為戰爭上升多達 3 個百分點，明年上升約 2 個百分點。