〈智慧顯示展〉默克聯手面板雙虎搶智慧窗、廢棄物循環商機

2022 Touch Taiwan 智慧顯示展登場，默克宣示以前瞻材料加速顯示器永續發展，也擴大與面板雙虎合作，分別與群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 合作液晶智慧窗、廢棄物循環再利用，玻璃大廠康寧 (GLW-US) 也展出一系列玻璃材料、雷射技術等應用。

默克表示，今年與群創合作推出首座薄玻璃液晶智慧窗解決方案，採用先進顯示器玻璃，並結合默克特殊開發液晶，形成可調透光度的液晶智慧窗，相比上一世代智慧窗，可望減少 45% 重量、25% 厚度，未來將應用在建築、場域、室內隔間、交通工具上。

默克近年也強化綠能布局，今日也宣布攜手友達，重新運用製程中廢棄的偏光片、液晶測試片與廢棄電池，製成科普教具，此外，默克也將製程中廢棄的純化劑，採生態工法製成透水鋪面，用於改善廠區道路積水並降低熱島效應。

另一方面，玻璃大廠康寧也未缺席 2022 Touch Taiwan 智慧顯示展，展出一系列玻璃材料、雷射技術等應用，以顯示科技事業群來說，康寧指出，將透過有利的訂價、新的 10.5 代工廠持續提高市占，展望未來，預計到 2024 年，大尺寸電視機市場將以兩位數的複合年成長率成長，康寧

康寧日前也公布全球事業今年首季業績，合併營收為 37.44 億美元，季增 1%、年增 15%，稅後純益 4.65 億美元，與前一季持平、年增 16%，單季每股純益達 0.54 美元，展望本季，康寧預期在產品定價效益浮現下，第二季營收將落在 37-39 億美元，每股純益則落在 0.54-0.59 美元，

康寧董事長暨執行長魏文德看好，未來各產業對康寧應用需求將越來越強，今年會持續推動創新，並專注訂價、資本效率、現金成長，經營團隊也上修今年全年營收目標，可望上看 150 億美元，每股純益也可望同步上修。