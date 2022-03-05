鴨行鵝步！特斯拉德國工廠月底投產 福斯明年才打算蓋電動車工廠 股價挫近7%

在特斯拉 (TSLA-US) 德國超級工廠獲得有條件的核准後，福斯汽車 (Volkswagen) 周五 (4 日) 才宣布在德國斥資 22 億美元興建電動車工廠的計畫，令股價挫近 7%。

福斯計劃耗資 20 億歐元 (約 22 億美元) 在德國狼堡瓦爾默瑙河 (Wolfsburg-Warmenau，福斯主要工廠附近) 興建電動車工廠，預定 2023 年動工，並預計 2026 年起生產代號為 Trinity 的新型電動車。

福斯執行長 Ralf Brandstätter 表示：「通過此決定，我們正加強和維持主要工廠的競爭力，並提供員工強大的長期視角。」他強調，該 Trinity 新工廠是福斯汽車總部史上最大現代化計畫的一大關鍵。

福斯表示，新工廠目標每輛車生產時間為 10 小時，遠低於目前其他工廠生產其他車輛的所需時間，根據報導，福斯生產每輛 Golf 或 Tiguan 車型需要 20 多個小時。

然而，特斯拉位德國柏林的超級工廠（Gigafactory Berlin）周五已獲布蘭登堡邦政府有條件的批准營運，待解決水力問題就可獲得真正營運許可。該工廠年度生產目標為 50 萬輛。

超級工廠是特斯拉執行長馬斯克征服歐洲市場的關鍵，目前福斯在歐洲電動車市占為 25%，而特斯拉則是 13%，面對強敵來襲，福斯慢一步的應對顯然引起市場擔憂。