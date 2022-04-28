病例、住院數均上升 白宮防疫專家佛奇：美國已經脫離大流行階段

儘管美國新冠病例和住院人數持續上升，但白宮首席防疫專家佛奇 (Anthony Fauci) 周三 (27 日) 表示，「美國已走出新冠疫情全面爆發的大流行階段。」

佛奇說：「我們確實處於過渡階段，從病例數下降到可望更能控制的階段，全面大流行變成區域性。」

此外，他周二也表示：「我們現在肯定，美國已經走出了大流行階段。」

「換句話說，我們每天不再有 90 萬人新增確診，也沒有成千上萬的住院人數和幾千人死亡，我們現在處於疫情低水準階段，所以如果你問我，我們這國家是否走出疫情大流行期了？是的。」

儘管現在美國新冠病毒病例和住院人數只有先前 Omicron 高峰期的一小部分，但病例數和住院數確實在增加。目前美國平均每日新增確診 4.7 萬人，較 3 月下旬約莫每日新增確診 2.6 萬人的紀錄上升。

根據美國疾病管制和預防中心 (CDC) 的數據，新冠病毒病例導致的住院人數連續第二周增加。

但另一方面，新冠死亡人數持續下降，目前每日平均死亡人數約 330 人。儘管專家仍認為該數據太高而無法接受，但確實已遠遠低於 2021 年 1 月平均每日死亡人數超過 3400 人的巔峰水準。

CDC 主任 Rochelle Walensky 周二表示，目前疫情趨勢「喜憂參半」。更甚者，佛奇甫以防疫考量為由，不會出席本周末的白宮記者晚宴。美副總統賀錦麗也傳出確診消息，但屬於無症狀確診者。美拜登總統則會按計畫出席。