〈日月光法說〉Q1六大營運指標全寫同期高 EPS 3.01元

封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 今 (28) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠封測稼動率維持高檔，不論是營收、毛利率、營益率、淨利率、稅後純益、每股稅後純益全寫同期新高，稅後純益達 129.07 億元，季減 58%，年增 52%，每股稅後純益達 3.01 元，為歷史第三高。

日月光投控第一季營收 1443.91 億元，季減 16%，年增 21%，毛利率 19.7%，季增 0.7 個百分點，年增 1.4 個百分點，營益率 11.2%，季減 0.1 個百分點，年增 2.1 個百分點，稅後純益 129.07 億元，季減 58%，年增 52%，每股稅後純益 3.01 元。

半導體封測方面，日月光投控第一季營收達 840.25 億元，季減 9%，年增 14%，毛利率維持高檔，達 27.5%，季減 0.5 個百分點，年增 3.1 個百分點，營益率 16.7%，季減 0.8 個百分點，年增 3.3 個百分點。

儘管中國疫情自年初開始蔓延，不過，受惠整體客戶需求優預期，如車用等，加上疫情控制相對得當，日月光投控營運優於外界預期，且若撇除去年底出售中國廠區因素，稅後純益僅季減 11%，也優於過往季節性表現。

細分半導體封測部門營收來源，日月光投控仍以通訊為主，比重過半、達 52%，電腦則約 16%，汽車、消費性電子與其他合計達 32%。