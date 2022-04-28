【Wen姐筆記】4月降落1400點落地?台幣匯率當風向球 

台股 4 月自 17657 點開始降落，至昨日已經急降逾 1400 點，16200 點已經落地? 未見止跌訊號前，仍得提防空軍隨時突襲。由於 5 月 1 日連假，儘管近 3 日上市融資已大減 120 億元，還是得留意長假前提款賣壓。短線上台股是否落地，新台幣匯率將是風向球，極短線多空強弱分界為 16366 點；關鍵點位為 16253、16333 與 16453 點。

多方如欲反攻，16300 城池務必守穩，16300 點兩端哨站為 16313 與 16282 點，當然 16333 與 16366 點雷區最好也能一舉越過，16400 點城池與兩端哨站 16388 與 16426 點，如能收復，多方才有反攻火種。16453 至 16500 點城池，16500 點兩端哨站 16486 與 16520 點，如能收復，台股才有機會再次展開反彈。

但如 16282 點棄守，多方反攻氣虛，如棄守 16253 點，16200 點兩端哨站為 16188 與 16222 點，則降落恐將失敗! 如再棄守需多方得有進入 16000 點城池保衛戰的準備。16153 至 16100 點間，將是 16000 點保衛的前哨戰。16100 點兩端哨站為 16123 與 16088 點，如再棄守 16047 點，將進入 16000 點兩端哨站 16026 與 15988 點攻防。

解鈴還需繫鈴人，新台幣匯率只要不止貶，外資提款壓力將持續。另外麻煩的是，連日重挫，儘管融資連三日已大減 120 億元，但融資斷頭令仍箭在弦上，本周仍為台股最黑暗的一周，靜待降落落地訊號，才能保平安。(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)