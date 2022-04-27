電金傳急殺 台股重挫341點收16303點 創近1年新低

美國科技股周二重挫，四大指數全面收黑，台股今 (27) 日也難逃殺機，電子股遭到空襲，金融、傳產同步倒地，大盤一度大跌超過 400 點，不過，國巨、欣興領軍電子零組件走高，生技股同獲資金點火，加權指數終場跌勢收斂，下跌 341.44 點或 2.05%，收在 16303.35 點，創近 1 年新低，成交值放大至 2975.62 億元。

櫃買指數終場下跌 2.59 點或 1.33%，收在 192.07 點，成交值 724.25 億元。上市櫃成交值合計 3699.87 億元。

台積電今天重摔超過 3%，收在全場最低 526 元，收盤創 1 年 4 個月新低，市值下滑至 13.64 兆元；聯發科、聯電、台達電、日月光投控、聯詠股價重挫 2-3%，鴻海則下跌 1% 以內，力守百元大關；友達看面板需求疲軟，預期本季價量同跌，兩家美系外資同步喊賣，今天股價應聲大跌逾 4%，收 16.3 元，創逾 1 年新低，

欣興受惠 ABF 載板供不應求，首季稅後純益 56.67 億元，年增 1.6 倍，改寫歷史新高，每股純益達 3.85 元，無懼終端需求轉弱，全年資本支出將擴大至 435 億元，獲得外資按讚，調升目標價至 520 元，帶動欣興股價一度亮燈漲停，中場強彈逾 8%，站回 200 元之上，PCB 股金像電勁揚逾 4%，南電同步收漲，但嘉聯益、台郡、華通、燿華、健鼎等賣壓沉重。

生技族群今天逆勢吸引買盤進駐，包括快篩、製藥、醫材及藥局通路等，一片紅通通，益得、杏一、優盛、合世、明碁醫均亮燈漲停，新冠病毒檢測廠商 ABC-KY、泰博、瑞基、寶齡富錦、亞諾法等，漲勢也都相當凌厲，其他包括杏輝、永日、中化等同樣表現不俗。