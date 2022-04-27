台股險守16300點 三大法人賣超244.96億元 外資4天提款近990億元

美股周二全面崩跌，台股今 (27) 日多頭信心潰散，電子、金融、傳產殺聲隆隆，大盤一度大跌超過 400 點，不過，國巨、欣興仍獲買盤青睞，生技股同獲資金點火，加權指數終場下跌 341 點，收在 16303 點，為近 1 年新低，三大法人共賣超 244.96 億元，外資已連 4 砍累計賣超近 990 億元。

上市櫃今天成交值放大至 3700 億元左右。觀察三大法人資金變動情形，外資賣超 211.44 億元，累計 4 個交易日已提款近 990 億元；投信加碼買超 12.38 億元，為連 11 買；自營商賣超 45.9 億元。三大法人合計賣超 244.96 億元。

權王台積電今天股價大跌 3.66%，收在全場最低 526 元，收盤創 1 年 4 個月新低，市值下滑至 13.64 兆元；聯發科、聯電、台達電、日月光投控、聯詠等也重挫 2-3%；友達保守看面板景氣，本季恐價量同跌，兩家美系外資同步喊賣，股價應聲跌逾 4%，收 16.3 元，創逾 1 年新低。

欣興受惠 ABF 載板供不應求，首季稅後純益 56.67 億元，年增 1.6 倍，改寫歷史新高，全年資本支出將擴大至 435 億元，獲得外資按讚，調升目標價至 520 元，帶動欣興股價一度亮燈漲停，最終強彈逾 8%，站回 200 元之上，PCB 股金像電勁揚逾 4%，南電同步收漲，但嘉聯益、台郡、華通、燿華、健鼎等賣壓沉重。

電信族群近來轉強，中華電 (2412-TW) 盤中衝上 132.5 元，再創新高，終場收平盤，遠傳 (4904-TW) 也以 82.2 元高點打破 9 年來的新高紀錄，收盤上漲逾 1%，而台灣大 (3045-TW) 則下跌近 1%。

生技族群今天逆勢吸引買盤進駐，包括快篩、製藥、醫材及藥局通路等，一片紅通通，益得、杏一、優盛、合世、明碁醫均亮燈漲停，新冠病毒檢測廠商 ABC-KY、泰博、瑞基、寶齡富錦、亞諾法等，漲勢也都相當凌厲，其他包括杏輝、永日、中化等同樣表現不俗。