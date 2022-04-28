〈台股盤前〉美股漲跌互見 大盤空軍壟罩反彈不易

台股周三跳空大跌，指數創近一年來新低，短短五日自高點下殺近千點；美股四大指數周三漲跌互見，加上市場不利因素多，大盤短天期均線及季線呈現空頭排列，短線對於多方較為不利。

隨著美元指數創 5 年新高，中國疫情激增後需求擔憂，油價回吐跌幅，美股漲跌互見，那指與費半收黑，分別下跌 1.81 點、14.2 點或 0.49%；道瓊上漲 61.75 點，或 0.19%、標普小漲 8.76 點。

市場消息方面，IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 27 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行表示，儘管全球外在環境面臨挑戰，但在技術領先、市占率增加下，預期第二季三大產品線將持續成長，營收估達 1470-1570 億元，季增幅上看 10%，續創新高。

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 預估第二季毛利率將逼近 45%，再衝破近 22 年來新高，在新產能加入、價格持續上漲帶動下，法人估營收將季增 7-9%，續創新高。

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 經營層均對短期營運保守看待，不論需求、價格都相對有壓，但群創董事長洪進揚表示，產業未來新產能擴充已放緩，隨著多元應用發酵，後續可望帶動長尾效應浮現。

譜瑞 - KY(4966-TW) 受惠商用筆電、高速傳輸解決方案需求續強，首季稅後純益達 16.57 億元，季增 13.18%，年增 60.25%，每股稅後純益 20.91 元，不僅是單季首度賺超過兩個股本，也雙創歷史新高。