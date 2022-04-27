台股跌跌不休國安基金何時出手 兩大關鍵決定是否討論護盤

台股淪為法人提款機，其中外資更是連續 4 天賣超逾 900 億元，市場關注國安基金是否進場護盤？對此財政部長蘇建榮說，股市最怕價跌量縮，如果價格嚴重下跌，且成交量只剩下 1000 多億元，國安基金會考慮是否開會，討論是否進場。

台股今 (27) 日隨美股下挫，終場下跌 341 點收在 16303 點，面對台股跌跌不休，立委關切國安基金是否已經場邊待命準備進場護盤？

蘇建榮表示，股市比較擔心的是價跌量縮，若量縮且嚴重下挫，以及外資大量撤離且金融市場交易失序時，委員會才會討論是否召開臨時委員會，經委員們決議後才會正式啟動國安基金，但目前看來，台股交易量平均還有 3000 多億元，成交量還在合理範圍。

證交所也表示，近期台股除有聯準會升息與地緣政治等因素干擾外，加上投資人擔憂企業獲利表現，導致歐美股市出現大幅回檔，與國際股市連動的台股也無法倖免。

證交所強調，台股有經濟基本面支撐，全上市公司 110 年稅前淨利及 111 年第一季營收，分別均較 109 年度及 110 年同期大幅成長 74.03% 與 12.87%。

證交所認為，台股體質相對穩健，投資人應理性分析相關情勢，證交所也會密切關注國際局勢對市場影響，如果股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。