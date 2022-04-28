〈台股盤中〉大盤反彈上漲逾百點 量縮仍屬弱勢反彈格局

台股今天在半導體、IC 設計及農糧股走強下，加上面板、高價股跌深反彈，盤中加權股價指數上漲超過百點，最高衝上 16455.57 點，市場專家認為，在投資人信心未恢復下，若量能不出，則判定仍是弱勢反彈。

台股加權股價指數今天早盤開在 16350.72 點，最高 16455.57 點，最低 16256.88 點，預估全場成交值為 2427 億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，大盤以農糧、IC 設計股等強勢上漲帶動，後續觀察重點在大盤能否回補跳空下跌缺口並克服 5 日線等反壓，同時，在量比價先行的指標之下，如果大盤量能不出，則判定今天上漲百點走勢僅是跌深後的弱勢反彈。

盤中農糧股族群因印尼限制棕櫚油出口的話題，引爆大宗物資、油品可能再度上漲的話題，中福壽 (1219-TW)、統一 (1216-TW)、泰山 (1218-TW)、台榮 (1220-TW) 股價皆上漲。

電子股方面，聯電 (2303-TW) 法說釋出營運正面訊息，也推升半導體族群上揚，台積電在盤中也反彈上漲 5 元或 0.95%。IC 設計由聯發科 (2454-TW) 領軍，盤中股價上漲逾 3.5%，成為大盤的焦點。

航運股方面，長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 走勢較萬海 (2615-TW) 強勢，航空股華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 則處平盤上下震盪。

證券分析師黃漢成指出，台股跌至目前位置可能形成短期底部，並出現小反彈，難以期待從此大幅走強，後續仍須留意美國聯準會 (Fed) 下周會議對於處理貨幣政策的態度。