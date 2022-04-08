PayPal聯合創辦人：巴菲特是阻礙比特幣發展「頭號敵人」

PayPal(PYPL-US) 聯合創辦人 Peter Thiel 在美國邁阿密舉辦的一場比特幣會議上表示，「股神」巴菲特 (Warren Buffet) 是比特幣的「頭號敵人」。

Thiel 表示，巴菲特是阻礙加密貨幣發展的「頭號敵人」，他也點名小摩執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 及貝萊德執行長芬克 (Larry Fink)。Thiel 在 2018 年透過創投公司 Founders Fund 積累價值數億美元的比特幣。

上述大咖都曾對比特幣及加密貨幣產業提出悲觀評論。巴菲特就曾經表示，比特幣的吸引力在未來不太可能會增加，認為比特幣只對交易有用，並沒有任何實際價值，就像是貝殼一樣。

當比特幣價格還在 100 多美元時，巴菲特便將之形容為「老鼠藥」。隨後，比特幣漲至 9,000 美元以上，媒體再度詢問巴菲特對此事的看法時，他說，「這是老鼠藥的平方」。

不過，在今年年初，伯克夏海瑟威向巴西數位銀行 Nubank 投資 10 億美元，這是一家深受加密貨幣投資者歡迎的數位線上銀行。

此外，在俄烏戰爭爆發後，貝萊德執行長芬克曾表示，烏俄戰爭有可能加速數位貨幣發展。全球數位支付系統可以加強國際交易的結算，同時降低洗錢和腐敗風險，「戰爭將促使各國重新評估其貨幣依賴性」。

芬克也提到，貝萊德正在研究數位貨幣、穩定幣和基礎技術，以便為客戶提供服務。

Thiel 在會議中對他認為阻礙比特幣發展的人進行抨擊，並表示：「這就是我們必須要爭取的，讓比特幣從現在這裡開始成長 10 倍或 100 倍。」