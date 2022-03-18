PayPal擴大支付服務 以援助烏克蘭公民和難民

俄烏戰事持續，多家公司企業對俄羅斯祭出制裁，並為烏克蘭帶來協助。美國線上支付公司 PayPal(PYPL-US) 在週四 (17 日) 表示擴大了服務，允許烏克蘭公民和難民能從海外接收資金。

在先前，烏克蘭公民可以從 PayPal 帳戶轉帳出去，但卻無法接收金錢。PayPal 表示，該公司在週四開始提供擴大服務，烏克蘭用戶可以從他們的烏克蘭 PayPal 錢包中發送或是接收美元、加元、英鎊和歐元。

PayPal 執行長 Dan Schulman 致函烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 表示，烏克蘭人可以將錢從他們的 PayPal 帳戶轉移到符合資格的信用卡和金融卡上，並且該公司已在 6 月 30 日之前免除了此類交易的費用。

國際貨幣基金組織 (IMF) 負責烏克蘭事務的執行董事 Vladyslav Rashkovan 表示，PayPal 的舉措將允許烏克蘭公民和難民人從其他地區或是國家的朋友和家人那裡獲得資金轉帳，並且未來還可用於政府的社會支付。在俄羅斯軍隊持續進攻烏克蘭之際，一名烏克蘭高級官員稱此舉是巨大的幫助。

PayPal 在本月初表示加入制裁行動，將停止接受來自俄羅斯的新用戶，只允許舊的俄羅斯用戶進行跨境交易。該公司也表示，正通過跨境交易和旗下用於國際匯款的 Xoom 服務來支援來自烏克蘭的用戶。

烏克蘭數位化轉型部副部長 Alexander Bornyakov 先前呼籲，PayPal 應該採行更全面的制裁行動，完全關閉俄羅斯地區的 PayPal 服務。