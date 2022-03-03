加入制裁行動 PayPal宣布停止接受俄羅斯新用戶

在俄羅斯入侵烏克蘭後，已經有多家信用卡或是電子支付公司對俄羅斯祭出制裁，線上支付公司 PayPal (PYPL-US) 在週三 (2 日) 也表示加入制裁行動，將停止接受來自俄羅斯的新用戶。

PayPal 發言人在接受採訪時表示，有鑑於當前的情況，目前已經停止接受來自俄羅斯的新用戶，只允許舊的俄羅斯用戶進行跨境交易。

不過，烏克蘭數位化轉型部副部長 Alexander Bornyakov 呼籲，PayPal 應該採行更全面的制裁行動，完全關閉俄羅斯地區的 PayPal 服務。「如果 PayPal 支持民主價值觀，應該從俄羅斯全面退出。」Bornyakov 說道。

報導指出，烏克蘭政府同時也向 PayPal 尋求募款協助，來為烏克蘭武裝部隊籌資。PayPal 表示，自俄烏戰爭爆發以來，該公司已經積極地協助非營利性的募款活動，以支持烏克蘭地區人道主義救援工作。

該公司也表示，正通過跨境交易和旗下用於國際匯款的 Xoom 服務來支援來自烏克蘭的用戶。

俄羅斯上周對烏克蘭發動前所未有的入侵行動，迫使美國和全球各國政府實施一系列制裁，意在將莫斯科隔離在全球金融體系之外。

支付和信用卡巨頭 Visa (V-US) 和萬事達卡 (MA-US) 也已在日前宣布，阻止俄羅斯金融機構進入其網絡，來回應在入侵烏克蘭後針對俄羅斯的制裁。

萬事達卡表示，將在未來幾天繼續與監管機構合作，以因應事況發展充分遵守規定義務。Visa 和萬事達卡也承諾為烏克蘭提供 200 萬美元的人道主義救濟資金。