〈聯發科法說〉調降全年手機出貨量預估至13.5億支 5G滲透率不變

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日召開法說會，副董暨執行長蔡力行指出，由於近期市場對手機需求趨緩，公司調降今年全球手機出貨量預估，自上季預估的年增 1-3%，調降至持平，估達 13.5 億支，5G 滲透率看法則維持 50%。

蔡力行補充，今年全球 5G 手機出貨量約 6.6-6.8 億支，儘管略低於上季預估的 7 億支，但仍較去年成長 30%，聯發科在 5G 新機推出及全球市佔率成長下，預期今年在中國以外地區的 5G 手機出貨量將較去年倍增。

聯發科指出，公司旗艦及高階產品包括天璣 9000、8100 及 8000 系列，因功耗、運算、多媒體表現獲眾多品牌認可，多款採用相關晶片的手機第一季已上市，受消費者喜愛、其中數款更為熱銷機種。

聯發科看好，第二季將有更多採用天璣 9000 的旗艦機型將陸續上市，下半年將推向至更多地區，另外，採用天璣 8000 系列的高階機種，也將出貨至中國、歐洲、印度及東南亞國家等地區，毫米波產品也如期在下半年量產，完善全球布局。

除了 5G，聯發科也持續強化自家 4G 市佔率及業績貢獻，看好在 5G 及 4G 拓展下，今年手機營收將持續成長；聯發科首季手機佔整體營收比重達 53%，出貨以 5G 晶片為主，受惠 5G 手機出貨量成長及切入旗艦機市場，第一季業績季增 13%，年增 28%。