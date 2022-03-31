中國5G滲透率領先全球 2025年用戶將達8.9億人

GSMA 近日發布報告表示，中國目前 5G 滲透率領先全球，去年 5G 用戶新增 2.85 億人，佔全球總新增用戶的 75%，預計 2025 年中國 5G 用戶將達到 8.9 億人。

GSMA 預估，去年中國 5G 用戶比例達 29%，隨著中國 5G 設備生態系已逐漸成形、5G 手機銷售持續增加以及基站的建置，預計 3 年後中國 5G 用戶佔全球比例將達 52%。

GSMA 表示，中國政府為了促進 5G 商轉，近幾年積極建置基站，為電信商節省大量成本，目前中國 5G 基站數量已超過 140 萬座；消費端方面，目前該國有 8 成手機用戶願意升級至 5G，將持續提高該國 5G 滲透率。

中國 5G 現階段已涵蓋至副省級城市，目前縣級城市覆蓋率已達 98%，鄉級城市約達 80%。中國電信商建置 5G 過程中還同步推動 5G 獨立式組網 (SA)，這使中國電信商在 SA 商轉進度上優於其他國電信商。

中國已宣布一項長期目標，計劃 2025 年該國 5G 基站將成長 2 倍以上，達 364 萬座。然而，中國每年基站建置力道可能已不如以往，近期中國電信巨頭中國移動、中國電信近期紛紛下調今年 5G 投資規模，並示警未來相關投資力道將明顯減少。