馬斯克自掏腰包併推特 資金可能來自這些管道

推特董事會周一 (25 日) 同意特斯拉執行長馬斯克以 440 億美元收購，讓近期有關此交易的眾多揣測暫時告一段落，但關於馬斯克個人自掏腰包的 210 億美元部分，資金來源仍然令人好奇。

根據交易條款，馬斯克將以每股 54.2 美元、全現金方式收購推特。推特周一表示，馬斯克承諾自掏腰包約 210 億美元，並且已獲得 255 億美元的債務融資。

馬斯克上周曾說已取得 465 億美元融資，除了摩根士丹利等銀行同意提供的 130 億美元以外，他將提供餘下 335 億美元，包括他以特斯拉股票貸款 125 億美元，但另外 210 億美元從何而來仍然成謎。

身為坐擁 2570 億美元財產的全球首富，理論上沒人擔心馬斯克籌不到錢，但根據外媒推測，馬斯克只有約 30 億美元現金和一些流動資產，這代表他自己提供的資金可能來自以下管道：

1. 與其他投資人合作

馬斯克可能正在尋找願為他買下推特後的願景買單的投資人，這代表一部分股權可能歸屬於新加入或現有股東。馬斯克先前對推特發動敵意併購後曾透露這個可能性，表示「盡可能保持現有股東，為法律所允許。」

美國未上市公司的股東人數通常不超過 2000 人，代表併購交易完成後，大多數散戶投資人無法繼續持有推特的股票，但大股東——例如推特創辦人多爾西 (Jack Dorsey)——可能保留持股。據悉馬斯克正在接洽私募夥伴等志同道合的潛在投資人。

但馬斯克先前也曾說自己「不在乎賺錢」，這番話可能嚇跑潛在投資人。

2. 出售股票

就算馬斯克無法募集到更多的股權投資人，他仍有能力靠自己取得資金，主要拜他在特斯拉的持股所賜。

特斯拉股價最近一個月走勢

馬斯克以自己的特斯拉持股借貸 125 億美元，以周一收盤價計算仍擁有價值約 216 億美元的特斯拉股票。扣除稅費之後，此交易很接近他做出的全額承諾，但最終金額仍要看股價表現。

這個策略將帶來一定風險。馬斯克賣掉持股的疑慮正在打壓特斯拉股價，該股 4 月至今共挫跌約 8%，而他賣掉未上市企業包括 SpaceX、Boring Company 持股雖然理論上可行，但因為這些資產流動性低得多，恐怕難以實現。

3. 未知的現金部位和加密貨幣

另一個可能性是，馬斯克手中資產比媒體推估高上許多。有關馬斯克現金和約當現金部位的推特，主要來自公開的股票交易和新聞報導，但外界對馬斯克個人財產所知不多。如果他的投資組合表現遠勝市場預期，他的身價可能高於媒體所估，自然也不需要尋求其他融資選項。

馬斯克去年 7 月透露自己持有比特幣、以太幣、狗狗幣，雖然無從得知他持有的金額和持有多久，但比特幣和以太幣從 2000 年 3 月至今分別飆漲 720% 和 2600%，狗狗幣也在推特和馬斯克敲定交易之後大漲近 30%。