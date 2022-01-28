鉅亨美股雷達：蘋果Q1營收獲利創新高 Robinhood盤前跌近15%

美股重要看點：

市場關注 12 月個人消費支出指數 (PCE)，是聯準會 (Fed) 最重視的主要通膨指標。美國 10 年期公債殖利率來到 1.845%，美股期貨週五 (28 日) 下跌，道瓊期貨漲 0.62%，標普 500 期貨漲 0.52%，那斯達克 100 期貨漲 0.15%。

摩根士丹利跨資產策略師 Andrew Sheets 認為，由於美股難以適應政策收緊的時代，接下來表現將落後於世界其餘地區。

Sheets 指出，經通膨調整的殖利率，將由嚴重負值回到疫情前的常態，將重擊對利率敏感的成長股，而這些股票，是美股先前表現遠超對手的主力。因此，目前在美股市場，以持有防禦性股票為宜。

在聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 提出每次會議都可能升息之後，Sheets 預計，到今年年底，經通膨調整的利率將進一步上升 40 個基點，至 -0.1%。僅僅兩周之前，他的預測為 -0.3%。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 7.31 點，或 0.02%，收 34,160.78 點。

那斯達克指數下跌 189.34 點，或 1.4%，收 13,352.78 點。

標普 500 指數下跌 23.42 點，或 0.54%，收 4,326.51 點。

費城半導體指數下跌 163.01 點，或 4.78%，收 3,243.99 點。

今日重要總經數據：

美國 12 月 PCE 物價指數年增率 (%)，預估 5.8，前值 5.7

美國 12 月 PCE 物價指數月增率 (%)，預估 0.5，前值 0.6

美國 12 月 PCE 核心物價指數年增率 (%)，預估 4.8，前值 4.7

美國 12 月 PCE 核心物價指數月增率 (%)，預估 0.5，前值 0.5

1 月密大消費者信心指數終值，預估 68.8，前值 68.8

重要個股動態：

蘋果周四 (27 日) 盤後公布 2022 會計年度第 1 季 (12/25 止) 財報，營收創新高，獲利史上首次突破 300 億美元、寫單季紀錄，除了 iPad 以外所有產品的業績都成長，執行長庫克並預期供應鏈挑戰正在改善，激勵蘋果盤後應聲漲逾 3%。週五盤前上漲 3.79%。

蘋果最新財報涵蓋年底購物季，而且是 iPhone 13 開賣後第一個完整一季，從財報來看市場反應良好，iPhone 第 1 季營收寫下歷年同季最佳紀錄。

庫克表示，第 1 季的供應鏈挑戰更甚第 4 季，但他預測本季 (3 月為止) 正在改善。蘋果已多季不曾提供確切財測數字。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國線上券商 Robinhood 周四 (27 日) 發布第四季財報，顯示活躍用戶下降，因此 2022 年第一季營收預測慘淡，促使盤後股價一度下殺 15%。週五盤前下跌 14.47%。

Robinhood 第四季交易營收 2.64 億美元，其中選擇權交易 1.63 億美元，加密貨幣交易 4800 萬美元，而股票交易 5200 萬美元。

Robinhood 2022 年第一季和第二季將面臨最艱難的年度比較，因為去年同期發生 GameStop 軋空這類事件，令其平台交易創歷史新高。

HOOD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

硬碟大廠威騰電子 (WDC-US) 周四（27 日）盤後公布 2022 會計年度第二季財報，儘管營收、獲利表現出色，雲端運算相關營收飆升 89%，但第三季財測受供應鏈影響不盡理想，盤後股價下跌逾 8%。

在供應鏈與疫情挑戰下，威騰電子第三季（截至 3/31）財測不盡理想，營收預估介於 44.5 億至 46.5 億美元之間，經調整後每股獲利介於 1.5 到 1.80 美元，皆低於華爾街分析師預估的 42.3 億與 1.76 美元。

不過第二季（截至去年 12/31 ）財報優異，營收年增 23% 至 48.3 億美元，按非一般公認會計準則（non-GAAP）每股獲利報 2.30 美元，均遠超乎華爾分析師預估的 42.6 億與 1.87 美元。