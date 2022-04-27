〈紐約匯市〉Fed升息+中國成長擔憂 美元攀揚 英鎊觸21個月新低

對中國經濟增長放緩與聯準會 (Fed) 大幅升息的預期，提振美元需求，美元指數周二 (26 日) 續攀逾兩年新高，避險情緒使英鎊、歐元等貨幣承壓，英鎊兌美元貶逾 1%，創 2020 年 7 月以來新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.59%，報 102.36。

富國銀行 (Wells Fargo) 策略師 Erik Nelson，對疫情拖累中國經濟成長的擔憂，助長美元的強勢格局。

華爾街日報 (WSJ) 周二報導稱，中國國家主席習近平向官員表示，即使遭受疫情摧殘，仍須確保中國經濟成長在今年超越美國。

不過，市場認為在疫情影響下，中國恐怕無法實現預期目標。中國上月公布今年經濟增長目標為 5.5% 左右，

美元兌離岸人民幣升 0.28% 至 6.5876 人民幣。在中國人民銀行下調外匯存款準備金率後，離岸人民幣走勢震盪，仍維持在 17 個月低點附近。

歐元兌美元貶 0.7% 至 1.0638 美元，是 2020 年 3 月以來最低。俄烏戰爭對歐元區經濟的影響，以及歐洲央行 (ECB) 升息腳步慢於聯準會 (Fed) 的預期，拖累歐元走勢。

市場預期，Fed 將在下周會議上升息 50 個基點，且 6 月和 7 月繼續升息，聯邦基金期貨預期，Fed 基準利率將自現今的 0.33%，到年底升至 2.69%。

此外，在外媒報導傳出俄羅斯將自周三 (27 日) 起結束對波蘭的天然氣供應後，歐元進一步下跌。

美元兌日圓貶 0.71% 至 127.22 日圓。日本央行周三起召開為期兩天的利率政策會議，在此之前，日圓可能出現空頭回補。

瑞穗 (Mizuho) 外匯銷售主管 Neil Jones 說，市場情緒已出現轉變，對官員採取進一步措施的預期浮現，投資人將關注日本央行是否對殖利率曲線控制區間做出調整。

日本首相岸田文雄周二敦促央行維持超寬鬆貨幣政策，再度無視利用升息防止日圓進一步貶值的做法。

他曾在上周表示，央行貨幣政策旨在實現 2% 通膨目標，而非操縱匯率。

英鎊兌美元貶 1.33% 至 1.2573 美元，是 2020 年 7 月以來最低。通膨續飆導致市場對英國經濟前景擔憂加劇，並促使交易員縮減對英國央行 (BOE) 激進升息的押注。

NAB Markets Research 報告指出，疲軟的零售銷售和消費者信心數據，凸顯出通膨升溫正在侵蝕消費者，負面的經濟數據迫使市場重新評估央行採取激進升息路徑的預期。

英國央行將在 5 月 5 日宣布利率決議，ING 周二表示，對央行緊縮政策的預期，已自上周稍早的 38 個基點下滑至 29 個基點。

市場風險情緒降溫也拖累加密貨幣走勢，比特幣下跌 5.2% 至 38,065.69 美元，以太幣跌 5.6% 至 2,825.03 美元，昨受特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 併購推特消息而暴漲的狗狗幣，截稿前也挫逾 10%。

截至台灣時間周三 (27 日) 約 6:00 價格：