〈台幣〉29.2字頭曇花一現 半數升幅回吐收29.31元

新台幣兌美元匯率連貶 2 日後，今 (26) 日終於止跌反彈，一度強升逾 1 角，衝上 29.2 字頭，可惜拋匯力道未能延續，終場半數升幅全都回吐，以 29.31 元作收，升值 6 分，台北與元太外匯市場成交值合計 18.41 億美元。

台北股匯今天雙雙展開反攻，不過，外資持續提款台股 148 億元，累計 3 個交易日已賣超 782 億元，加權指數早盤一度衝上 16700 點，但漲勢隨即收斂，終場小漲 23 點，收在 16644 點。

新台幣兌美元匯率今天一度強升 1.17 角，升抵 29.253 元，但在部分美元買盤出籠後，升幅隨之收斂，終場收在 29.31 元，升值 6 分，台北外匯市場成交金額 12.62 億美元，元太外匯市場成交金額 5.79 億美元。

觀察主要貨幣兌美元表現，美元指數今天續揚 0.46%，日圓升值 0.24%，新台幣也升 0.2%，新加坡幣與人民幣皆小幅走升，而歐元則重挫 0.59%，韓元小貶 0.07%。

中國人民銀行 25 日晚間公告，為提升金融機構外匯資金運用能力，決定自 2022 年 5 月 15 日起，下調金融機構外匯存款準備金率 1 個百分點，即外匯存款準備金率由現行的 9%，下調至 8%。