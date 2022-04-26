美國3月核心資本財訂單強勁反彈 耐久財訂單再現成長

美國 3 月資本財新訂單反彈幅度超過預期，顯示企業在設備方面的支出在第 1 季結束時動能強勁，不過部分成長反映出物價上漲。

美國商務部周二 (26 日) 表示，不包括飛機在內的非國防資本財訂單上月成長 1.0%；飛機是備受關注的商業支出計劃指標。這些所謂的核心資本財訂單在 2 月時下降 0.3%。

BMO Capital Markets 資深經濟學家 Jennifer Lee 表示，「核心訂單的穩健成長顯示企業仍處於良好狀態，並且仍在尋求增加機器和設備以提高獲利。」

上個月核心資本財出貨量增加 0.2%，與 2 月漲幅持平。核心資本財出貨量用於計算國內生產總值測量中的設備支出。即使支出重新轉向服務業，製造業繼續擴張，對商品的需求依然強勁。

但占經濟總量 12% 的製造業仍在與供應瓶頸作鬥爭，而俄羅斯對烏克蘭的戰爭使全球供應鏈的改善放緩，讓這種情況更加惡化。

中國為遏制新冠病毒病例死灰復燃而採取的封鎖措施也加劇了痛苦。企業設備支出在第 4 季出現反彈，但在 1 月至 3 月期間似乎有所放緩。政府將於周四 (28 日) 公布第 1 季 GDP 的初值。

根據經濟學家普遍預估，上季 GDP 年化成長率可能從第 4 季強勁的 6.9% 放緩至 1.1%。

3 月耐久財訂單繼 2 月下跌 1.7% 後成長 0.8%。主受電氣設備、電器和零件以及電腦和電子產品、機械、初級金屬和金屬製品訂單強勁成長的推動。

運輸設備訂單在 2 月暴跌 4.4% 後成長 0.2%。機動車訂單繼 2 月成長 0.3% 後再成長 5.0%。

波動較大的民用飛機訂單在 2 月下降 27.3% 後在 3 月下降 9.9%。波音在其官網上報告，上月它只收到 53 架飛機訂單，而 2 月時為 37 架。