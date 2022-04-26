美國2月房價躍升近20% 但可望即將降溫

根據標普 CoreLogic Case-Shiller 全國房價指數，2 月房價同比上漲 19.8%，高於 1 月的年增率 19.1%，是該指數 35 年歷史上第三高讀數。

10 大城綜合年增率為 18.6%，高於上月的 17.3%。20 大城綜合指數上漲 20.2%，高於上月的 18.9%。

太陽帶城市的漲幅繼續最高。鳳凰城、坦帕和邁阿密的房價年漲幅分別為 32.9%、32.6% 和 29.7%。與截至 2022 年 1 月的年增率相比，截至 2022 年 2 月所有 20 大城的房價都大幅上漲。

明尼亞波利斯、紐約和華盛頓特區的房價漲幅最小，但也有 2 位數。

雖然房貸利率自今年年初開始緩慢上升，但直到 3 月才真正大幅上升。鑑於該讀數是截至 2 月的三個月滾動平均值，它並沒有反映出太多利率的影響力。不過，下個月就會很明顯。

根據 Realtor.com 的計算，對於以 30 年期貸款融資的中價位房屋，每月還款額比一年前高出 550 美元，成長 46%

根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的數據，從歷史上看，房價往往比銷售落後約 6 個月，而衡量已簽署合約的成屋銷售量截至 2 月已經連續 4 個月下降。3 月數據將於周三 (27 日) 公布。