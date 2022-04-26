凱勝綠能結盟二大夥伴布建充電樁 拚3年建置7000座

國內電動巴士大廠凱勝綠能 (2246-TW) 今 (26) 日宣布，與晟颺再生能源公司以及電動機車大廠能海電能 (4586-TW) 三方簽訂合作契約，將在 3 年內於全台建置超過 7000 座電動機車快充式充電樁，總投入金額約 20 億元。

凱勝綠能說明，三方合作第一階段預計投資 20 億元，建置超過 7000 座電動車快充式充電樁、並收購能海目前已建置完工充電樁，目標未來在國內建置達 2 萬站。

晟颺再生能源是由 Seraya Partners 基金旗下新加坡商亞斯銳能源在台成立的公司，晟颺指出，未來有意將攜手能海電能、凱勝綠能和其他相關國內廠商，將此商業模式複製到東南亞各國，包括新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印度和菲律賓等地，力拚讓台灣綠色產業跨入國際市場。

Seraya Partners 是一家註冊於新加坡的私募基金管理公司，致力於亞洲新基建的投資開發，包括綠色能源產業、數字基建產業，由於看好電動機車和電動巴士為下一代主要綠色運具，且未來在台灣政府的政策推動下，將會出現高速增長，該基金將會在全台重點投資相關產業。

而能海電能成立於 2006 年，在台擁有快充電動機車整車的專利權，並具備相關快充式電池產品和電源管理、規劃建罝和管理各式充電站的專業能力，營業項目包含以快充式電動機車銷售、各式電動車充電站規劃與設置，以及開發儲能系統等。

目前能海電能已推出的 EV-50 輕型綠牌車，採用高安全性的長利科技磷酸鋰鐵電池，使用快充樁補電僅需 6-15 分鐘即可充電至 80%。

能海電能為擴充營運資金，已於近期董事會通過 1.5 萬張的私募案，將有助於順利完成此重大合作案。

凱勝綠能強調，換電式的電動機車雖是目前市場主流，但主要利基是台灣地窄人稠，容易建置完善的換電池站，但放眼國際市場，多數車廠仍是以充電式電動機車為主， 原因在於，換電站的資夲支出和軟硬體設備費用高昂，折舊龐大，且不適用於幅員廣大的歐洲和東南亞地區，因此，看好設置快充式充電樁將是未來市場主流，也是未來努力的方向。