特斯拉V4超級充電站登陸中國！邁入兆瓦級快充新時代
鉅亨網編譯莊閔棻
美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 正式宣布，已在中國啟用首批 V4 超級充電站，象徵全球最大電動車市場正式邁入兆瓦級超快速充電時代。
特斯拉週一（30 日）在官方微博發文指出，這批最新的 V4 超級充電樁已全面對外開放，除了特斯拉車主以外，其他電動車品牌也能使用。
根據特斯拉公布的資訊，這些全新 V4 超級充電設備目前已部署於上海、浙江、甘肅與重慶的七座超級充電站。特斯拉表示，未來將持續在中國更多地區擴大充電佈局，提升全國快充覆蓋率。
目前，特斯拉在中國已建置超過 2,100 座超級充電站，提供超過 11,600 個充電樁。根據 6 月 28 日公布的數據，全球的特斯拉超級充電樁數量也已突破 70,000 個，顯示其在全球快充市場的領先地位。
V4 是特斯拉於 2023 年 10 月在美國率先推出的最新一代超級充電技術。該設備是目前特斯拉旗下最快、功率最高的快充系統，搭配 V4 充電櫃後，可實現高達 500 千瓦的最大充電功率，大幅縮短補電時間。
在中國電動車市場快速成長的同時，充電技術競賽也愈發激烈。中國本土車廠如比亞迪 (002594-CN) ，於今年 3 月 17 日發表支援 1 兆瓦超高功率的超級充電站，其峰值功率為特斯拉 V4 的兩倍。
比亞迪聲稱，其超級快充站可在 1 秒鐘內為電動車增加 2 公里續航里程，或在 5 分鐘內增加 400 公里續航里程，刷新充電效率紀錄。
比亞迪也表示，計劃在中國建設超過 4,000 座兆瓦級充電站。但未公布詳細時程。本月稍早，比亞迪宣布與多家企業合作，在全國共同打造數千座超級快充設施，強化其充電網路布局。
除比亞迪之外，極氪 (ZK-US) 與華為也紛紛推出自家兆瓦級快充技術，進一步顯示中國電動車產業在快充技術方面的白熱化競爭
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