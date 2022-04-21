華德動能簽下85輛電動大巴訂單 今年營運大進補

電動巴士業者華德動能 (2237-TW) 今 (21) 日宣布，正式與首都客運、台中汽車客運和台北汽車客運，公證簽訂合計 85 輛示範型電動低地板大型客車買賣合約，合約總額約 8.33 億元。

華德動能第一季合併營收 0.98 億元，年增達 17142%，華德動能說明，今年除了預計完成國內示範型計畫電動巴士 105 輛訂單，迄今已分別交給三重客運 8 輛及巨業交通 2 輛一般型計畫電動巴士，還有一般型電動巴士購車案正在進行中，樂觀看今年電動巴士接單量將相較過去大幅成長。

另一方面，華德動能與日本住友商事合作開發、設計和組裝符合日本法規的電動化巴士，於本周正式外銷日本，此電動巴士將在日本西鐵巴士北九洲小倉汽車營業所和日本西鐵島城汽車營業所進行示範運行，也是台灣電動商用車方案首次輸出日本。

華德動能是目前國內市場上唯一通過電動大客車自主開發設計資格審核的電動巴士廠，這次與日本西鐵合作案，是由華德提供技術授權及關鍵零組件、西鐵組裝電動巴士，符合日本電動巴士在地法規。

車王電 (1533-TW) 兼華德動能董事長蔡裕慶指出，此輛電動巴士技術規格和續航力已達國際水平，成本極具全球競爭優勢，並已完成財團法人車輛中心測試，出口至日本後，華德將持續供應電動化系統和技術授權，並與住友商事共同推動日本巿場商用車電動化。

蔡裕慶說，從長遠來看，有信心在這次與日本西鐵合作電動巴士的示範運行成功後，旗下電動巴士底盤三電系統將在日本成為非常有競爭力的產品，不僅希望引領日本電動巴士普及化，未來將持續擴大業務合作拓展全球市場。

華德長期布局電動巴士和底盤三電系統，於 2020 年引進策略性股東日本住友商事，協助開拓海外市場，今年也入主台灣最大公車動態系統服務廠商詮鼎科技，取得主導權後，可加速建構智慧型交通運輸系統與車隊管理完整生態系。