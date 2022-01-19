府城客運15台凱勝大巴 即日起行駛台南市5路

市區電動公車出動~ 繼去（110）年 12 月溪北地區第一條全面電動化的「棕幹線」啟航之後，市區的電動公車也隨即跟進，（18）日在黃偉哲市長的主持下，市區公車 5 路電動公車正式啟航，共有 15 輛府城客運採用的凱勝綠能電動大巴將陸續上線營運，並配備有 ADAS 先進駕駛輔助系統，提升公車安全駕駛功能，全市電動公車比率提升到 12%，後續將逐年研提計畫推廣到市區各路線。

(圖: 業者提供)

凱勝綠能表示，目前全台總計銷售 180 輛電動大巴，台南地區共採用 22 輛，此次府城客運 5 路公車率先上線運行 15 輛。感謝台南市府與客運業者的肯定，凱勝綠能的電動車輛是台灣目前唯一使用八年還在路上營運的車種，單一車輛最高已行駛 49 萬公里，總車隊已達 3619 萬公里，我們致力提供乘客最高品質的電動車輛，並以業界最高妥善率及最佳品質的續航力為傲。

市長黃偉哲表示，為達成城市永續發展與低碳運輸的政策目標，台南市政府全力配合國家「2030 年市區公車全面電動化」政策，不但早在 101 年就率全國之先通過「低碳城市自治條例」，除了爭取交通部公路總局補助之外，市府亦額外加碼補助業者購買電動公車，每輛車補助 150 萬元，自 109 年起，客運業者車輛汰換時，不再補助購置新的柴油客車，均要求汰換為電動公車，在本次市區公車 5 路的電動公車全數上線後，全市電動公車總數將達到 50 輛，電動公車的比率也堤升到 12%。

交通局長王銘德表示，市府以每年汰換 30 輛以上電動低地板公車為目標，其中 15 輛電動公車配置於棕幹線及鄰近支線，已經在上個月（12 月）上線營駛，本次 15 輛則是全面配置於市區公車 5 路，未來其他市區公車路線及幹支線亦將逐漸出現電動公車的身影。

(圖: 業者提供)

局長王銘德說，本次上線的 15 輛電動公車皆是府城客運的車輛，均採用國內電動巴士大廠凱勝綠能全新打造的電動大巴，電池續航力在 250 公里以上，因應彎繞及頻繁停等的市區路線仍行有餘力。此外，車輛均為合格低地板大客車，依標準配備有無障礙渡板、輪椅專用區及固定裝置，駕駛員也都已接受相關操作的訓練。

局長王銘德指出，本次電動公車獨特之處除了象徵綠能的電動公車 LOGO 外，還有加裝先進的 ADAS(先進駕駛輔助系統) 設備，可以智慧偵測前車距離、車道偏移及交通速限標示等，即時發出警示提醒駕駛注意，此外亦能偵測行車視野盲區以及駕駛不當行為，讓行車安全進一步提升。

局長王銘德說，市區公車 5 路是運量最高的市區路線之一，平日每日往返 85 班次、假日每日往返 70 班次，縱向串聯舊台南市區的重要節點，包括奇美醫院、成大醫院及市立醫院等大型醫療院所，以及臺南火車站、臺南航空站等交通轉乘節點，還有眾多觀光節點及學校，可以說是包辦了食衣住行育樂的重要路線，歡迎民眾多加使用全新電動公車。

公共運輸處長吳俁之指出，本次電動公車上路後，全台南市將有 50 輛電動公車，已佔全數車輛的 12%；同時無障礙公車的比例也提高到 57%。今（111）年度也已送出計畫向中央爭取電動公車補助，未來在市區將會陸續推廣到各主要路線。