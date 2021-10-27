〈美股早盤〉可口可樂、麥當勞財報寫佳績 美股漲跌不一

隨著越來越多大型企業公布財報，繼昨日收於歷史新高後，美股周三 (27 日) 小幅開高，隨後走勢震盪。截稿前，道瓊工業指數跌逾 30 點或 0.1％，那斯達克綜合指數漲 0.5%，標普 500 指數漲 0.1%，費城半導體指數跌 0.2％。

大型科技股周二盤後公布最新財報。微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)Q3 業績表現大致優於預期，開盤分別漲 2.6％和 0.8％。

面對蘋果隱私新制，推特 (TWTR-US) 廣告營收似乎未受太大影響，但認列訴訟費用導致公司淨損逾 5 億美元，開盤後跌逾 7％。

周三多家道指成分股企業公布財報。麥當勞 (MCD-US)Q3 全球和國內同店銷售表現佳，開盤漲逾 2％；可口可樂 (KO-US) 受惠疫情趨緩，銷售額和獲利均擊敗市場預期，並上調全年財測，開盤漲 2.8％。

另外，波音 (BA-US) 雖因 787 夢幻客機交付延遲，必須承受 10 億美元成本，但 737 機型銷售幫助推動營收成長，開盤後漲 0.5%。

經濟數據方面，美國 9 月耐用品訂單較上月下滑 0.4%，為今年 4 月以來首度下滑。

截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.568％，油價自 7 年高位回落，帶動能源股走低。

截至台北時間周三 (27 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 57.86 點或 - 0.16%，暫報 35699.02 點

那斯達克綜合指數上漲 33.03 點或 0.22%，暫報 15268.75 點

標普 500 指數下跌 5.47 點或 - 0.12%，暫報 4569.32 點

費半下跌 26.90 點或 - 0.79%，暫報 3366.05 點

台積電 ADR 上漲 0.07% 至每股 114.26 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.568%

紐約輕原油下跌 1.83％ 至每桶 83.10 美元

布蘭特原油下跌 1.66% 至每桶 84.97 美元

黃金上漲 0.11% 至每盎司 1795.30 美元

美元指數下跌至 93.82

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

通用汽車 (GM-US) 早盤下跌 4.30％，至 54.91 美元。

因晶片缺貨壓力依舊，通用汽車公布 Q3 營收年減 25%，至 268 億美元，遜於預期，調整後 EPS 報 1.52 美元，雖遠低於去年表現，仍優於市場預期，並看好全年業績表現落在預測區間高端。

麥當勞 (MCD-US) 早盤上漲 1.93％，至 240.90 美元。

麥當勞公布 Q3 營收和獲利均優於預期，隨著防疫限制放寬，其全球同店銷售額年增 12.7%，在顧客忠誠計畫 (loyalty program)、新品推出以及價格調漲的幫助下，本土市場也獲得提振，美國同店銷售額年增 9.6%，優於市場預期。

可口可樂 (KO-US) 早盤上漲 2.57％，至 55.87 美元。

受惠於餐廳、電影院等家庭以外的銷售渠道復甦，可口可樂 Q3 銷售額達 100.4 億美元，調整後 EPS 為 65 美分，均優於市場預期。隨著疫情相關不確定性逐漸淡化，可口可樂上調全年營收和獲利成長預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月耐用品訂單月率初值 - 0.4%，預期 - 1.1%，前值自 1.8% 下修至 1.3%

綠：美國耐用品訂單月率，藍：美國耐用品訂單年率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:30 公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 - 43.1 萬桶

華爾街分析：

HCBC Holdings Plc 多元資產策略師 Max Kettner 表示，雖然一些主要企業財報表現令人失望，為前景蒙上陰影，但整體來說，財報季迄今表現仍非常穩健。

Kettner 並稱，現在幾乎所有人都在擔心供應鏈限制和高投入成本之類的問題，因此，他認為這些利空基本上已反映在短期的獲利預期上。

Oanda 分析師 Jeffrey Halley 指出，即使有跡象顯示邊際效用正在下滑，財報季仍可望維持強勁表現。不過，他認為雖然企業獲利表現足以將美股維持在歷史高位，但可能無法進一步推升，接下來投資人會慢慢把關注焦點轉向下周的 FOMC 會議。