疫後帶動消費新需求 阿里巴巴：五大類商品獲全球買家青睞

電商集團阿里巴巴 (BABA-US) 旗下 Alibaba.com 今 (26) 日公布 3 月新貿節全球市場採購趨勢，發現疫後新需求相關商品，包括建材、機械、家居園藝、運動娛樂等，皆成為熱門品項，同時，台灣中小企業生產的綠色概念商品如環保印刷包材、高效節能的燈光照明設備，也受到全球買家青睞。

Alibaba.com 觀察，疫後居家生活醞釀精緻化家居消費能量，帶動建材、家居園藝、運動娛樂產業成長，而生產線加速復工後的工業、農業機械需求也快速回升；另一方面，在各國全力推動環保減碳的趨勢下，綠色概念商品極有潛力成為帶動傳產業外貿持續成長的全新動能。

其中，觀察台灣商家表現，整體線上交易額達雙位數增長，又以汽配、運動、物料搬運、五金手工具、美妝個人護理等成為交易額前五大產業。

此外，台灣包裝印刷、燈光照明相關產品，主打可分解環保包材、永續節能需求，也以 7 至 8 倍的高增速成長，顯示國內多元外貿產業呼應國際趨勢的能力。

以汽摩配產業為例，Alibaba.com 數據顯示，2020-2030 年間全球汽配電商銷售規模年複合成長率達 20%，持續增長中的電動車市場，也帶動相關產品的需求熱度飆升，落地式充電站的平台商機量狂飆 24 倍，電動車連接器、壁掛式充電站商機量也分別上漲 6-7 倍，顯示電動車市場的發展潛力不可小覷，又以北美市場買家需求最為強烈，英國、德國等市場，同樣成長迅速。

而隨著各國逐漸鬆綁防疫規範，全球運動娛樂市場需求快速回升，露營車、露營用品、滑板車、健身設備等熱賣，其中，露營用品銷量成長近 4 倍、自行車水壺銷量成長近 10 倍。

而另一消費顯著的趨勢在於，隨著消費者綠色意識提升，家用太陽能系統成交增長率翻倍，以德國、義大利市場需求量最高。