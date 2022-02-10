〈財報〉外用需求回溫 可口可樂上季營收年增10% 獲利也勝預期

隨著飲料外用需求回升至疫前水準，可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US) 週四 (10 日) 公布上季營收、EPS 均超出預期，財報公布後盤前股價小漲 1.2%。

FY 2021 Q4 財報關鍵數據：

營收：94.7 億美元，年增 10%，高於 Refinitiv 調查預期的 89.6 億美元

淨利：24.1 億美元，去年同期為 14.6 億美元

(Non-GAAP)EPS：45 美分，年減 5%，高於 Refinitiv 調查預期的 41 美分

(Non-GAAP) 營益率：22.1%，去年同期為 27.3%

可口可樂表示，上季的強勁銷售勢頭仍在持續，氣泡軟性飲料銷量成長 8%，營養食品、果汁、乳製品和植物性飲料成長 11%，水、運動飲料、咖啡和茶銷量成長 12%。

FY 2021 財報關鍵數據：

營收：387 億美元，優於預期的 381 億美元

EPS：2.32 美元，優於預期的 2.29 美元

展望 2022 會計年度，可口可樂預計全年內生性營收 (organic revenue) 將年增 7%-8%，高於 FactSet 預期的 6.2%，調整後 EPS 估年增 5%-6%，符合 FactSet 預期的 6%。

可口可樂也警告，匯率和通膨因素恐影響新一年業績表現，EPS 受匯率影響幅度估達 3%-4%，更高的投入成本對獲利的影響幅度估達「個位數的中段」(mid-single digits)。