中國連串措施恐導致鋼鐵需求疲軟 鐵礦砂領跌工業商品

新加坡鐵礦砂期貨在周一 (25 日) 亞洲早盤一度重挫 12%，至兩個月低點，因為人們擔心上海延長封控時間，包括北京等其他地區也可能嚴格防疫，這導致需求預期下滑。

在鐵礦砂領跌之下，其他其他主要工業商品無一倖免下挫，中國原油市場可能面臨自疫情爆發以來最大的需求衝擊。

至當地時間上午 7:38，鐵礦砂期貨下跌 7.9%，至每噸 138.90 美元，大連商品交易所最活躍的九月鐵礦砂期貨，周一最多下跌 11%，跌幅之後減至 8.4%，報每噸 815.0 元人民幣 (125.35 美元)。

官媒《北京日報》周日報導，面對新冠病例的增加，政府已下令在北京朝陽區進行強制性的核酸檢測，並對一些社區和區域實施出行限制。

IG 市場策略師 Yeap Jun Rong 指出，新冠感染病例上升所帶來的風險加劇，讓人們保持謹慎。

中國生態環境部氣候變化司司長李高 23 日表示，中國需要對鋼鐵產量進行合理控制，意味著可能繼續要求減產，鐵礦砂消費量恐怕已經達到頂峰。

建築業的需求疲軟，已導致原本應是主要活動時期，鋼鐵卻是庫存堆積。凱投宏觀上周五出具報告中表示，預計基礎設施刺激措施,「只會為價格提供一個底線」，因為政府似乎願意容忍 2022 年成長放緩。