中國嚴格封控措施打擊需求 LME銅價下挫

倫敦金屬交易所 (LME) 銅價周四 (21 日) 上漲，因中國針對 COVID-19 的嚴格封控，帶來需求擔憂，同時銅庫存上升，超過了對主要生產國秘魯供應中斷的擔憂。

截至格林威治標準時間 0504，LME 指標三個月期銅下跌 0.1% 至每噸 10210 美元，抹去了亞洲早盤的漲幅。上海期貨交易所最活躍的 5 月銅合約，截至午盤上漲 0.1%，至 74570 元人民幣。

澳盛集團大宗商品策略師發布報告，認為中國不斷上升的 COVID-19 病例和供應中斷，正在削弱需求，好消息是，電網支出的增加和中國的下游需求指標為利多。「倫敦金屬交易所的各類金屬庫存正在減少，但銅除外。」

截至 4 月 20 日，LME 的銅庫存升至 10 月以來最高水準，達到 128775 噸。LME 系統的銅庫存在過去 4 周中，攀升了 60%。

在最新報告中，IMF 下調了今年中國經濟成長的預期，至 4.4%，原因是防疫帶來的大範圍封鎖和供應鏈中斷的風險。

與此同時，秘魯總理周三表示，秘魯將宣布南方銅業公司 (SCCO) Cuajone 礦附近進入緊急狀態，因為抗議活動持續，導致祕魯 20% 的銅產量停止。

其他金屬部分，LME 鋁持穩於每噸 3268 美元，鋅下跌 0.4% 至 4400 美元，鉛下跌 0.2% 至 2419 美元，而錫下跌 0.1% 至 42945 美元。