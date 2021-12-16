聯準會看好經濟復甦+最新供應限制 倫敦銅價上漲2%

倫敦銅價周四 (16 日) 上漲逾 2%，主要原因是聯準會對經濟復甦樂觀看待，帶動風險情緒。除此之外，秘魯一家大型礦山停產，加劇了供應問題。

至格林威治標準時間 03:30，倫敦金屬交易所 (LME) 的 3 個月期銅上漲 2%， 至每噸 9385 美元。在前一交易日，價格下挫觸及 10 月 7 日以來的低點 9135 美元。

上海交易所主力銅合約小幅則下跌 0.1%，至每噸 68590 元人民幣 (10771 美元)。

聯準會本月會後表示，預計明年 3 月結束購債，聯準會點陣圖顯示，預計明年底前升息 3 次。因經濟接近充分就業，央行面臨通膨上升壓力。

與此同時，LME 庫存下降至 80720 噸，LME 現貨銅與 3 個月合約溢價，升至每噸 15 美元。

香港上市公司五礦資源 (1208-HK) 周四表示，截至秘魯時間 12 月 18 日，Las Bambas 礦山與 Chumbivilcas 社區進行的持續對話仍然不成功，無法達成解決方案以移除路障，導致礦山的關鍵耗材耗盡，無法繼續生產。

這是本周第二個停產的秘魯礦山，此前 Nexa Resources SA 暫停 Cerro Lindo 礦山的鋅礦生產。

秘魯總統 Pedro Castillo 自 7 月份上台以來，社區抗議活動加劇，交通幹道沿線的居民希望能多分些錢，而農村地區則因汙染問題，持續與採礦業對抗。