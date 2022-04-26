鉅橡估5月起營運恢復正常 今年營運雙位數成長

PCB 鑽孔墊材廠鉅橡 (8074-TW) 今 (26) 召開股東會，並通過去年股利，每股將配發 1 元現金，鉅橡發言人資深副總馮興運指出，今年第二季的拉貨旺月預估將自 5 月開始，看好第二季營收，全年營收預估將較 2021 年會雙位數成長。

鉅橡看好 2022 年營收成長，不過，因 4 月以來昆山防疫封城，造成物流不順暢，馮興運指出，目前估算，鉅橡今年上下半年營收比重可能趨近 3 比 7，有別於往年 4 比 6。

鉅橡目前的生產設施集中在台灣的台南，大陸昆山目前僅為發貨倉庫，但是同樣因昆山對於物流的管制，導致難以有效發貨到客戶端，不利 4 月營收，馮興運預估，此影響可望在 5 月消除。

至於鉅橡主要原物料，馮興運指出，酚價目前已由高點向下，有助鉅橡成本負擔減少。

鉅橡 2021 年營收 13.87 億元，毛利率 20.79%，年減 1.14 個百分點，稅後純益為 7632 萬元，年增 3.5%，每股純益為 0.94 元。鉅橡股東會決議配發現金股利 1 元。

鉅橡自結 2022 年 2 月稅後純益 700 萬元，年增 14.64%，累計前 2 月稅後純益 1300 萬元，年減 29.33%，每股純益 0.17 元；鉅橡首季營收為 3.51 億元，年增 2.78%。