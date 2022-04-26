〈友達法說〉通路庫存高 估Q2面板價量同降

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (26) 日召開法說會，展望本季，董事長彭双浪說，受俄烏局勢、中國疫情、通膨等不確定因素影響，終端需求轉趨保守，且現階段通路庫存水準偏高，品牌客戶優先進行庫存調整，因此友達估，第二季整體面積出貨量將季減 1-3%，價格則季減約 6-9%，產能稼動率將依市場需求動態調整。

彭双浪指出，第一季本來就是產業淡季，今年又碰上俄烏戰爭爆發、油價原物料漲價、通膨衝擊終端消費市場需求，且先前缺櫃、塞港狀況也導致近期通路庫存升高，部分品牌客戶開始針對庫存、訂單進行調整。

友達首季庫存天數從上季的 43 天增加到 47 天，另一方面，因應市場需求變化，友達首季產線稼動率則低於前一季的 95%。

展望第二季，彭双浪說，大環境不可控因素仍多，目前仍無法斷定俄烏戰爭、中國大面積封控影響時間與程度，友達在中國蘇州、昆山的廠區，也配合當地政府防疫停工、降載，雖然中國政府正努力逐步放寬鬆綁，但在疫情尚未穩定之際，後續人員招募、物料、供應鏈恢復都需要時間，考驗供應鏈管理能力。

整體而言，彭双浪認為，今年在通膨、終端市場需求疲軟等影響下，對電視、IT 等消費性產品影響最重，但商用、工控、醫療、車用等少量多樣客製化產品受影響程度較低，將積極拉升產能比重，也會依市場狀況動態調整產能利用率。

友達總經理柯富仁則補充，今年整體需求能見度確實不高，將著重提升商用、高階利基型產品，若戰爭、品牌廠庫存調整在下半年告一段落，產業將進入傳統購物季採購，可望帶來較穩定的需求。