〈紐約匯市〉避險資金流入 美元續創兩年高 馬斯克併推特喜訊助漲狗狗幣

因避險情緒衝擊全球股市，美元指數周一 (25 日) 升至兩年高點，中國人民銀行宣布降準後，離岸人民幣跌勢收斂。另外，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 成功收購推特 (Twitter) 的消息傳出後，狗狗幣單日暴漲逾 20%。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.51%，報 101.74，續刷 2020 年 3 月以來新高。

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 資深市場分析師 Joe Manimbo 說，全球經濟前景疲軟，加上聯準會 (Fed) 不斷釋出大幅升息的強硬措辭，使美元越來越受歡迎，中國的清零困境加劇市場避險情緒，也在一定程度上支撐美元地位。

俄烏戰事進入第三個月，加上中國境內疫情多點開花，引爆股市焦慮情緒，澳幣、離岸人民幣等貨幣紛遭拋售。

美元兌離岸人民幣升 0.68% 至 6.5691 人民幣。多地確診數激增下，北京多區已開始實施全區核酸檢測，因擔心步入上海後塵，當地多家超市也出現搶購潮。

中國人民銀行周一表示，為提高金融機構的外匯資金運用能力，將自 5 月 15 日起下調金融機構外匯存款準備金率 1 個百分點，即由現行的 9% 下調至 8%，此舉意在緩解人民幣跌勢。

人行宣布降準後，人民幣跌勢收斂。高盛 (Goldman Sachs) 預期，人行本次降準將在短期內緩解人民幣跌勢，但具體情況也取決於美元的廣泛走勢，以及市場對中國經濟成長的整體情緒。

澳幣兌美元貶 0.77% 至 0.7182 美元。受惠於大宗商品價格飆升，澳幣是今年第一季漲幅最大的貨幣之一，但市場對 Fed 大幅升息的預期，導致澳幣兌美元過去兩周跌逾 2%。

市場預估，周三 (27 日) 公布的澳洲 Q1 通膨數據，將提供有關貨幣政策緊縮的線索，帶動澳幣自近周跌勢反彈。

在稍早漲勢消退後，歐元兌美元貶 0.76% 至 1.0712 美元。馬克宏 (Emmanuel Macron) 周日擊敗極右派對手雷朋 (Marine Le Pen)，順利連任法國總統。

美元兌加幣漲 0.13% 至 1.2727 加幣。

即使匯市波動加劇，美國銀行 (BofA) 策略師表示，投資人仍做多加幣、澳幣和歐元。

央行官員上周發表鷹派言論，也推升全球央行激進收緊貨幣政策的風險。貨幣市場預期，Fed 將於接下來的兩次會議各升息 50 個基點，歐洲央行 (ECB) 將在 7 月升息 25 個基點。

更加鷹派的升息前景，使投資人紛紛逃離加密貨幣，比特幣周一一度跌至 3 月中旬以來最低，自上月高點跌逾 20%，截稿前止跌回升，小漲 1.2% 至 40,086.2 美元。

在推特接受馬斯克收購要約的消息傳出後，狗狗幣暴漲 20%。因馬斯克是狗狗幣的長期支持者，與馬斯克有關的消息或言論，通常是影響狗狗幣走勢的一大因子。

截至台灣時間周二 (26 日) 約 6:00 價格：