是方070網路電話攜手微軟Teams 搶攻遠距商機

中華電 (2421-TW) 轉投資公司是方 (6561-TW) 今 (25) 日表示，新冠疫情持續延燒，除了旗下是方 070 網路電話需求顯著成長外，企業對於通訊品質與附加功能需求提升，因此決定與微軟合作，將微軟 Teams 與是方 070 網路電話的通訊功能進行整合。

是方表示，微軟 Teams 具備通訊和協同運作服務優勢，包括聊天、視訊會議、文件儲存及 Office 365 等功能，未來搭配是方 070 網路電話服務，可提供網路協作、會議工具及電話通訊等一站式服務，讓企業用戶透過手機、平板與電腦即可隨時隨地開會洽公，如同行動辦公室。

是方規劃處副總經理江文漢指出，在疫期、數位轉型帶動下，企業難以再透過原有的固定模式運行，隨時隨地都能辦公與溝通協調已是營運基本需求，事實上，企業經營者的思維也在改變，避免大舉的資本支出，更要精選具成本效益的好工具，而微軟和是方的合作不僅滿足其需求，更有助於提升企業競爭力。

台灣微軟 Microsoft 365 事業部副總經理朱以方提到，無論是因應疫情的居家或者混合彈性辦公，抑或是開放無固定座位式的辦公室設計已成企業新常態，員工將不再受限於桌面電話，只要有手機、平板或筆電，隨時隨地都可以使用 Microsoft Teams 溝通與協作，並透過是方 070 網路電話擴增對外聯絡功能，在大幅降低電話費用的同時，也能整合上下游供應鏈、合作夥伴及客戶在協同合作圈裡。

此外，是方也致力打造一站式雲端應用服務平台，積極與國際知名雲端大廠合作，讓企業客戶營運突破區域與系統的限制，邁向數位轉型，得以藉此提升營運效率以及國際競爭力。