微軟歐洲雲端服務 遭競爭對手反壟斷投訴

美國科技巨頭微軟周四（17 日）正面臨三家歐洲競爭對手對其雲端服務提起反壟斷訴訟，其中一家公司控訴，微軟透過產品授權方式，讓其他雲端服務價格相較更加昂貴，損害市場競爭，而且微軟的軟體在其他雲端服務運行不順，加大對手困境。

據知情人士透露，幾個月前歐盟反壟斷機構接獲的投訴稱，微軟透過合約與商業行為，讓其他競爭對手的服務變得更加昂貴，出於價格考量下用戶只會選擇微軟的服務。

其中一家對微軟投訴的法國雲端公司 OVHcloud 出面證實，微軟濫用主導地位破壞雲端服務市場的公平競爭，限制消費者的選擇。不過 OVHcloud 並未透露其他兩家投訴微軟的雲端服務商。

OVHcloud 指微軟透過授權產品方式（如 Office），讓其他競爭對手的服務變得更加昂貴，而且微軟的軟體在其他雲端服務運行不順，加大對手不利競爭的困境。

對此，歐盟執委會已證實有收到投訴書，但並未詳細說明。

至於微軟方面，發言人透過電子郵件表示，正在評估如何才能最佳支持合作夥伴，並讓公司旗下軟體不管在任何環境下都能讓客戶順利使用，包括在其他雲端服務商提供的服務下運行。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤前股價略跌 0.13%，每股暫報 293.49 美元。