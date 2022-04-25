晶碩Q1不淡 每股賺5.14元創歷年同期新高

和碩 (4938-TW) 集團旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (25) 日公告首季財報，在中國、日本市場需求維持高檔，加上產能持續擴大，首季營運不淡，單季稅後純益達 3.59 億元，季減 1.99%、年增 60.28%，每股純益 5.14 元，為單季歷史第三高，也同步改寫歷年同期新高。

晶碩首季營收 14.88 億元，季減 4.25%、年增 29.9%，毛利率 53.31%，季減 1.07 個百分點、年增 1.17 個百分點，營益率 28.07%，季增 0.19 個百分點、年增 4.92 個百分點，稅後純益 3.59 億元，季減 1.99%、年增 60.28%，每股純益 5.14 元。

展望今年，晶碩表示，將持續投入自動化設備研發，除精進生產效率、產品品質外，也將致力生產系統彈性、更短交期突破，產品組合也會著重在高階光學產品推出、全球證照布局，累計目前已擁有證照涵蓋歐盟 27 國、東亞 4 國、美國、 英國、印度、馬來西亞、越南、泰國、澳洲、新加坡等。

在主要市場方面，晶碩指出，去年第四季雖然中國市場成長開始趨緩，但估今年中國整體隱形眼鏡市場仍能成長 20-30%，日本市場需求則呈現平穩回升，在產品共同開發、渠道互惠加深、客戶黏著度策略下，預期業務也將保持成長。

晶碩進一步表示，目前全球隱形眼鏡市場規模已較疫情爆發前增加 2-3%，隨著日拋產品、矽水膠材質使用者持續增加，加上全球近視人口預期將在未來 30 年內，從三分之一擴大至二分之一，中長期而言，隱形眼鏡產業可望維持每年 4-6% 成長率。

隱形眼鏡屬於高資本投入、高技術門檻、產品認證時程長且法規嚴格產業，晶碩表示，將在專注生產技術的同時，持續厚植產品研發，包含圖紋設計、認證布局、銷售通路、品牌企劃能力，並降低對單一地區市場依賴、單一國家政策或法規變動，有信心營收將保持優於產業成長目標。