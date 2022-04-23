和碩龜山廠移工群聚事件估擴大 桃園市府要求停工五天

國內疫情升溫，今 (23) 日本土確診個案高達 4126 例，其中桃園新增 527 例，市長鄭文燦在記者會上也點名電子大廠和碩 (4938-TW) 龜山廠移工群聚事件恐擴大，估明 (24) 日採檢結果全數出爐後，確診比例將達 20-30%，因此已要求和碩龜山廠停工五天。

鄭文燦表示，和碩龜山廠因先前有一名移工快篩陽性確診後，再篩出逾 60 名員工確診，後續已擴大採檢 1627 位，加上前一波採檢合計採檢全廠員工約 2600 人，初估明日檢驗結果出爐後，將有 20-30% 的比例為確診陽性，達約 400-500 人，示警明日確診人數將再攀升。

鄭文燦進一步指出，已要求和碩龜山廠全廠停工五天，並進行多次採檢，確保企業營運安全，也呼籲企業對員工、移工等，需建立健康管理、健康照護、定期快篩制度。

和碩也證實旗下龜山廠一名外籍移工 4 月 20 日因身體不適，進行快篩為陽性，廠內隨即擴大快篩約 300 名員工，其中 67 名為陽性，快篩陽性同仁以專車送至醫院進行 PCR 採檢，後續靜待檢驗結果，

和碩也指出，目前廠區嚴格禁止跨廠區、跨辦公室移動，所有會議皆以線上方式進行，並將加強辦公室的清消作業與防疫措施宣導、持續落實員工全天配戴口罩，後續防疫政策將隨時進行滾動式調整。