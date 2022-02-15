晶碩去年Q4、全年獲利雙寫新猷 每股擬配8.5元現金股利

和碩 (4938-TW) 集團旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (15) 日公告去年第四季自結財報，單季毛利率、營益率再攀峰，純益達 3.67 億元、每股純益 5.25 元，全年純益則達 12.48 億元，每股賺 17.84 元，單季、全年獲利雙寫新猷，今日也公布去年盈餘分派，每股擬配發 8.5 元現金股利，以今日收盤價 404 元計算，殖利率約 2.1%。

晶碩去年第四季營收 15.54 億元，季增 2.71%、年增 9.99%，毛利率 54.38%，季增 1.43 個百分點、年增 1.74 個百分點，營益率 27.88%，季增 0.23 個百分點、年增 3.21 個百分點，稅後純益 3.67 億元，季增 1.61%、年增 30.61%，每股純益 5.25 元。

晶碩去年營收達 55.95 億元、年增 40.6%，毛利率 52.98%、年增 2.6 個百分點，營益率 26.09%、年增 4.59 個百分點，稅後純益 12.48 億元、年增 74.5%，淨利率 22.32%、年增 4.33 個百分點，全年三率三升，每股純益 17.84 元。

展望今年營運，晶碩仍以優於市場成長平均值為目標，看好日本、中國市場都將保持成長，此外，因應代工、自有品牌需求，晶碩近年也持續擴增產能，去年底龜山廠月產能約達 7000 萬片，今年規畫透過產線去瓶頸，再提升整體產能約 10-15%。

晶碩今日董事會也決議將在今年 5 月 24 日召開股東常會。