〈財報〉飲料需求回升、漲價策略助攻 可口可樂上季財報表現亮眼

隨著飲料需求回升以及漲價策略奏效，可口可樂（Coca-Cola）(KO-US) 周一（25 日）公布 2022 會計年度第一季亮眼財報，營收、獲利均超出預期，財報公布後盤前股價小漲 1.15%，每股暫報 66 美元。

FY 2022 Q1 財報關鍵數據：

營收：105 億美元，年增 16%，高於 Refinitiv 調查預期的 98.3 億美元

淨利：27.81 億美元，年增 24%，去年同期為 22.45 億美元

（Non-GAAP）EPS：0.64 美元，年增 16%，高於 Refinitiv 調查預期的 0.58 美元

(Non-GAAP) 營益率：31.4%，去年同期為 31%

在飲料小包裝等策略幫助下，可口可樂的價格組合在上季成長 7%，由於通膨讓該公司的利潤與消費者荷包承壓，可口可樂表示正以「負擔得起」的價格擴大單一服務的產品線。

高需求與購物趨勢促使許多食品飲料公司將重點放在散裝包裝上，但近幾個月來賣場再現小包裝商品，可口可樂執行長 James Quincey 表示消費者不會無休止地吞下通膨。

對於公司業績，Quincey 認為儘管上季業績表現亮眼，但前景仍有「烏雲」，公司在第一季獲利已扛住通膨挑戰，並維持展望。

儘管可口可樂暫停俄國業務影響可能影響今年每股獲利下滑約 0.04 美元、年營收減少約 1% 至 2%，但該公司仍重申今年全年營收成長 7% 至 8%、每股獲利成長維持在 5% 至 6% 不變。

面對咖啡、糖等原物料成本飆升，以及勞動力與運輸費用上漲，消費品公司紛紛祭出漲價策略應對，但隨著消費者隨疫情限制鬆綁消費支出逐漸增加，需求將會保持彈性。

然而市場分析師與企業警告稱，隨俄烏戰爭與印尼禁止棕櫚油出口導致全球食品價格高漲，消費者需求有放緩可能。