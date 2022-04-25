鉅亨美股雷達：美龍頭科技股財報週 傳蘋果 iPhone 13 Pro 系列大增產

美股重要看點：

本週眾多重量級美股企業將發布財報，特別是龍頭科技股。可口可樂 (KO-US) 及動視暴雪 (ATVI-US) 將於美股盤前會公布新一季財報。本周也將公布 PCE 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.831%，美股期貨週一 (25 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.87%，標普 500 期貨跌 1.05%，那斯達克 100 期貨跌 1.24%。

本周投資人關注的焦點主要是 3 月個人消費支出 (PCE) 價格指數，這是 Fed 最愛用以衡量通膨的關鍵指標，該指數定於周五 (29 日) 上午公布。

目前，美國通膨率處於 40 年來的新高，市場普遍預期 Fed 將大幅升息以抑制通膨，給風險資產帶來壓力。根據芝商所聯邦觀察工具 (CME FedWatch Tool) 顯示，市場對 5 月升息 2 碼的預期升至 97.6%，並預料年底前還會有一次升息，屆時聯邦基金利率將升至 2.75%。

不過，有「女股神」支稱、方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 表示，預料美國聯準會 (Fed) 不會像市場預期的那樣激進升息。

伍德認為，通膨飆升即將結束，隨後將會以「戲劇性」方式下跌，這種情況會讓 Fed 有迴旋餘地，使實際升息幅度不像市場預料的那樣激進。

俄羅斯對烏克蘭的入侵於周日 (24 日) 進入第三個月，投資人繼續關注烏克蘭的事態發展。這場衝突已造成數千人死亡，並導致歐洲出現二戰以來最嚴重的難民危機。

烏克蘭總理什米哈爾 (Denys Shmyhal) 表示，只有俄羅斯軍隊完全撤出該國，戰爭才會結束。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

芝加哥 Fed 全國活動指數，前值 0.51

重要個股動態：

有知情人士表示，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在週日 (24 日) 與推特 (TWTR-US) 的管理層會面商談，似乎顯示推特不再抗拒馬斯克的 430 億美元收購提議。

有報導指出，為了推動收購提議，馬斯克在上週五 (22 日) 就已私下會見了幾位推特股東。另有消息指出，馬斯克在最近幾日已經向推特董事長 Bret Taylor 表示，他不會調整對該公司的每股 54.20 美元的收購報價。知情人士認為，收購交易最快可能在本週敲定。

馬斯克在幾天前透露出主動收購的融資計劃，其中也包含了大摩 (Morgan Stanley) 和其他金融機構的支持。知情人士表示，如今推特對於討論收購交易的態度基本上較先前更為開放。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據外媒引述業內知情人士消息，由於 iPhone 13 系列銷量強勁，蘋果 (AAPL-US) 已經將第二季 iPhone 13 Pro 系列的總產量目標上調了 1000 萬支。

其中，iPhone13 Pro 的產量增加最多，預計從 100 萬支增加到 700 萬支以上， iPhone 13 Pro Max 的計畫產量從 300 萬支，增加到 600 萬支左右。

儘管 13 系列表現出色，有一款機型卻銷售不如預期，即 iPhone 13 mini，它在第一季僅占總銷售額的 3%。有消息稱，由於 mini 不受歡迎，蘋果已經決定在 iPhone 14 系列中刪去這一型號。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 上週公佈第一季財報，訂閱用戶大幅流失 20 萬人，且預期第二季全球訂閱用戶會持續流失 200 萬人，導致該公司股價暴跌。有外媒透露，Netflix 將暫停製作動畫節目，並有多名員工表示想要離職。

報導指出，Netflix 如今已經取消了多個正在開發的動畫節目，像是漫畫改編成動畫的 Jeff Smith《Bone》、Roald Dahl 的童書作品《The Twits》以及 Lauren Faust 的《Toil and Trouble》都已經取消。

Netflix 現任和前任員工在上週表示，現在想離開 Netflix 的人比歷年來的任何時候都多。有報導指出，Netflix 員工在財報發布後，曾施壓公司領導層發放更多的股票期權以彌補損失，並提振公司員工的士氣。