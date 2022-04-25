鉅亨美股雷達：美龍頭科技股財報週 傳蘋果 iPhone 13 Pro 系列大增產

鉅亨美股雷達：美龍頭科技股財報週 傳蘋果 iPhone 13 Pro 系列大增產(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達：美龍頭科技股財報週 傳蘋果 iPhone 13 Pro 系列大增產(圖片：AFP)
美股重要看點：

本週眾多重量級美股企業將發布財報，特別是龍頭科技股。可口可樂 (KO-US) 及動視暴雪 (ATVI-US) 將於美股盤前會公布新一季財報。本周也將公布 PCE 數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.831%，美股期貨週一 (25 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.87%，標普 500 期貨跌 1.05%，那斯達克 100 期貨跌 1.24%。

本周投資人關注的焦點主要是 3 月個人消費支出 (PCE) 價格指數，這是 Fed 最愛用以衡量通膨的關鍵指標，該指數定於周五 (29 日) 上午公布。

目前，美國通膨率處於 40 年來的新高，市場普遍預期 Fed 將大幅升息以抑制通膨，給風險資產帶來壓力。根據芝商所聯邦觀察工具 (CME FedWatch Tool) 顯示，市場對 5 月升息 2 碼的預期升至 97.6%，並預料年底前還會有一次升息，屆時聯邦基金利率將升至 2.75%。

不過，有「女股神」支稱、方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 表示，預料美國聯準會 (Fed) 不會像市場預期的那樣激進升息。

伍德認為，通膨飆升即將結束，隨後將會以「戲劇性」方式下跌，這種情況會讓 Fed 有迴旋餘地，使實際升息幅度不像市場預料的那樣激進。

俄羅斯對烏克蘭的入侵於周日 (24 日) 進入第三個月，投資人繼續關注烏克蘭的事態發展。這場衝突已造成數千人死亡，並導致歐洲出現二戰以來最嚴重的難民危機。

烏克蘭總理什米哈爾 (Denys Shmyhal) 表示，只有俄羅斯軍隊完全撤出該國，戰爭才會結束。

美股前一交易日漲跌：
  • 美股道瓊指數暴跌 981.36 點，或 2.82%，收 33,811.4 點。
  • 那斯達克指數大跌 335.36 點，或 2.55%，收 12,839.29  點。
  • 標普 500 指數大跌 121.88  點，或 2.77%，收 4,271.78 點。
  • 費城半導體指數大跌 68.9 點，或 2.25%，收 2,989.8 點。
今日重要總經數據：
  • 芝加哥 Fed 全國活動指數，前值 0.51
重要個股動態：
1. 推特 (TWTR-US)

有知情人士表示，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在週日 (24 日) 與推特 (TWTR-US) 的管理層會面商談，似乎顯示推特不再抗拒馬斯克的 430 億美元收購提議。

有報導指出，為了推動收購提議，馬斯克在上週五 (22 日) 就已私下會見了幾位推特股東。另有消息指出，馬斯克在最近幾日已經向推特董事長 Bret Taylor 表示，他不會調整對該公司的每股 54.20 美元的收購報價。知情人士認為，收購交易最快可能在本週敲定。

馬斯克在幾天前透露出主動收購的融資計劃，其中也包含了大摩 (Morgan Stanley) 和其他金融機構的支持。知情人士表示，如今推特對於討論收購交易的態度基本上較先前更為開放。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. 蘋果 (AAPL-US)

據外媒引述業內知情人士消息，由於 iPhone 13 系列銷量強勁，蘋果 (AAPL-US) 已經將第二季 iPhone 13 Pro 系列的總產量目標上調了 1000 萬支。

其中，iPhone13 Pro 的產量增加最多，預計從 100 萬支增加到 700 萬支以上， iPhone 13 Pro Max 的計畫產量從 300 萬支，增加到 600 萬支左右。

儘管 13 系列表現出色，有一款機型卻銷售不如預期，即 iPhone 13 mini，它在第一季僅占總銷售額的 3%。有消息稱，由於 mini 不受歡迎，蘋果已經決定在 iPhone 14 系列中刪去這一型號。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
3. Netflix(NFLX-US)

串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 上週公佈第一季財報，訂閱用戶大幅流失 20 萬人，且預期第二季全球訂閱用戶會持續流失 200 萬人，導致該公司股價暴跌。有外媒透露，Netflix 將暫停製作動畫節目，並有多名員工表示想要離職。

報導指出，Netflix 如今已經取消了多個正在開發的動畫節目，像是漫畫改編成動畫的 Jeff Smith《Bone》、Roald Dahl 的童書作品《The Twits》以及 Lauren Faust 的《Toil and Trouble》都已經取消。

Netflix 現任和前任員工在上週表示，現在想離開 Netflix 的人比歷年來的任何時候都多。有報導指出，Netflix 員工在財報發布後，曾施壓公司領導層發放更多的股票期權以彌補損失，並提振公司員工的士氣。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

 

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