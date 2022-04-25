台股大跌 證交所喊話：基本面有撐冷靜面對

聯準會升息幅度可能擴大，衝擊美股跳水，台股今 (25) 日隨美股重挫逾 400 點，失守萬七下探至去 (2021) 年 10 月以來新低，證交所表示，台股仍有獲利等基本面支撐，表現相對穩健，呼籲投資人冷靜理性。

證交所指出，近日國際局勢動盪，美國聯準會傳出升息幅度加大，衝擊歐美股債市下跌，中國疫情失控封城，也衝擊全球供應鏈。

而台股受本土疫情升溫、通膨加速、俄烏戰爭拖長及全球經濟不穩定等因素影響下，加權股價指數震盪加劇，今日下跌 404.19 點，跌幅為 2.37%，成交量約為 3016.95 億元。

證交所表示，台灣企業兼具韌性及彈性，多已因應疫情及國際情勢調整營運，且我國經濟成長動能延續，近期在疫情、升息等因素影響下，上市公司獲利仍持續亮眼表現，去全體上市公司總稅前淨利為 5 兆 237 億元，較 109 年度成長 74.03%。

進一步來看，今年第一季整體營收更高達 9 兆 8040 億元，較去年同期成長 12.87%。

證交所強調，近期股市雖震盪較大，但台股體質相對穩健，全體投資大眾應理性分析相關情勢，證交所也會督促確保上市公司能即時公布相關重大訊息。

另外，也會密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。