〈焦點股〉半導體殺聲隆隆 權值三王單日市值蒸發近3900億元

台股今 (25) 日空襲警報響起，電、金、傳各類股全盤盡墨，加權指數一度重摔逾 400 點，前三大權值股台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 慘遭大舉拋售，合計單日市值蒸發 3895 億元，其中台積電就跌掉逾 3110 億元。

台積電盤中重挫逾 2%，最低來到 546 元，單日市值蒸發 3112 億元，下滑至 14.16 兆元；鴻海面臨百元關卡保衛戰，一度跌至 100.5 元，單日市值蒸發 415 億元，下滑至 1.38 兆元；聯發科最低跌至 831 元，單日市值蒸發 368 億元，下滑至 1.33 兆元。

IC 設計大廠聯發科本周三將召開法說會，會中將公布第一季財報，受惠新台幣大幅貶值，加上新旗艦晶片天璣 9000 出貨，法人看好，聯發科首季毛利率將維持 49.6%，每股純益挑戰 2 個股本，市場也關注庫存壓力、全球 5G 滲透率、聯發科與高通的價格競爭等議題。

此外，MCU 廠盛群、驅動 IC 廠敦泰、高速傳輸介面廠譜瑞 - KY 及射頻 IC 廠立積等半導體公司也將在本周舉行法說會，市場關心 IC 設計廠未來營運展望，以及中國封城及全球通膨帶來到影響。

半導體族群今天全面跳水，包括聯電、日月光投控等權值股，重挫逾 4%，力旺遭打入跌停價 1125 元，信驊丟失股王寶座，今天再重摔逾 7%，祥碩、譜瑞股價同步大跌 4-5%。