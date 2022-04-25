台股空襲警報響 外資狂殺逾420億元 三大法人賣超487.77億元

亞股今 (25) 日空襲警報響起，台股開低走低，電子、金融、傳產各類股全軍覆沒，台積電重挫近 2%，加權指數終場重挫 404 點，終場收在 16620 點，為逾半年新低，並寫下近 2 個月來單日最大跌點，三大法人合計賣超 487.77 億元，其中外資狂殺逾 420 億元。

上市櫃今天總成交值放大至 3730 億元，觀察三大法人資金變動情形，外資賣超 421.96 億元，為連續第 2 個交易日大砍；投信買超 5.69 億元，為連 9 買；自營商賣超 71.5 億元。三大法人合計賣超 487.77 億元。

電子權值股今天殺聲隆隆，台積電股價重挫近 2%，收 547 元，單日市值蒸發逾 2850 億元，下滑至 14.18 兆元；鴻海跌近 3%，面臨百元關卡保衛戰；聯發科法說周三登場，今天最低跌至 831 元，終場收 837 元；聯電、日月光投控終場也重挫逾 4%。

傳產同步崩跌，航運股方面，貨櫃航商長榮、萬海大跌超過 5%，散裝航運股慧洋 - KY 直逼跌停，新興、台航、中航、四維航等均重挫逾半根跌停板，航空雙雄表現不同調，長榮航逆勢收紅，華航則跌近 2%。鋼鐵股部分，中鋼下挫 2.6%，中鴻、中鋼構、海光、彰源、志聯等均大跌逾半根。

國內本土疫情持續升溫，單日確診突破 5000 人，資金持續湧進防疫概念題材股，清潔用品大廠毛寶強勢亮燈漲停，康那香、立康、加捷生醫、台微醫、美德醫療 - DR 等，均獲買盤青睞。