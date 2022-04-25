揚明光首季轉盈 每股純益0.19元

揚明光 (3504-TW) 布局 VR/AR/MR 及車用產品成果開始顯現，今 (25) 日公布今年首季財報，首季稅後純益 2174 萬元，為連 4 季獲利，並較去年同季由虧轉盈，單季每股純益 0.19 元。

揚明光 2022 年首季營收為 12.02 億元，毛利率為 18.26%，季增 1.84 個百分點，年增 4.67 個百分點。

揚明光指出，因微投光機客戶新機種自 2022 年起，以銷貨價格減除客戶提供關鍵物料後之淨額認列收入，使得第一季營收較上季減少 8.2%，毛利率則較上季增加。

展望第二季，揚明光指出，市場對微投光機與車用鏡頭的需求依然強勁、對 3D 列印需求持平、對光學元件與智能家居鏡頭的需求趨緩。供給面來看，關鍵物料供應仍然緊張，除昆山工廠配合當地政府靜默期停工外，台灣、孟加拉、日本工廠正常運轉供貨。若昆山廠如期在五一假期後復工，預估第二季微投光機、3D 列印與車用鏡頭出貨可較上季增長，光學元件類產品及智能家居鏡頭較上一季略減，整體出貨可望優於第一季表現。

揚明光 2021 年稅後純益 2700 萬元，較前年虧轉盈，每股純益 0.23 元，將不配發股利。

揚明光總經理徐誌鴻先前指出，第一季產能利用率估達 70-75%，較上一季的 60% 提升，2022 年揚明光資本支出預算約 3 億元，將投資在光學零組件設備擴張。